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Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-8S
5.0
1
24 720 ₽
25 350 ₽
Газовые котлы
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-8S
    Арт. X130501323
    5.0
    1
    Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-8S

      Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-8S

      • -630 ₽
      24 720 ₽
      25 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. X130501323
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Конорд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      • -630 ₽
      24 720 ₽
      25 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Котел Конорд КСц-Г-8S это газовый прибор, который рассчитан на отопление помещений площадью менее 80 м². Является энергонезависимым устройством, получающим топливо от природного газа. Может подключаться как к трубопроводу, так и к газовым баллонам. Котел обладает простой системой управления, способен работать при низком давлении. Оснащен термометром для индикации текущей температуры воды, датчиком тяги для безопасной работы. Характеризуется низким уровнем шума при работе. Он имеет хорошую производительность, и эффективно работает в течение всего срока эксплуатации. Купить котел КСц-Г-8S Конорд можно для дома с отсутствующим центральным отоплением в качестве основного источника тепла.

        Преимущества

        • Высокий КПД
        • Тихая работа
        • Компактность
        • Безопасность
        • Надежность

        Комплектация

        • Котел
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка