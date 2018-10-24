Одноконтурный газовый котел Конорд КСц-Г-8S

Котел Конорд КСц-Г-8S это газовый прибор, который рассчитан на отопление помещений площадью менее 80 м². Является энергонезависимым устройством, получающим топливо от природного газа. Может подключаться как к трубопроводу, так и к газовым баллонам. Котел обладает простой системой управления, способен работать при низком давлении. Оснащен термометром для индикации текущей температуры воды, датчиком тяги для безопасной работы. Характеризуется низким уровнем шума при работе. Он имеет хорошую производительность, и эффективно работает в течение всего срока эксплуатации. Купить котел КСц-Г-8S Конорд можно для дома с отсутствующим центральным отоплением в качестве основного источника тепла.

Преимущества

Высокий КПД

Тихая работа

Компактность

Безопасность

Надежность

Комплектация