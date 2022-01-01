Газовый котел Лемакс Газовик АОГВ 6
Арт. О00000007882
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Напольный газовый котел Лемакс Газовик АОГВ 6 - обеспечит теплом жилое или коммерческое помещение. Изготовлен из качественных материалов, которые соответствуют европейским стандартам и российским ГОСТам 16523-97 и 9045-93.Теплообменник покрыт антикоррозийной эмалью, что значительно увеличивает срок эксплуатации. Котел оборудован защитными системами, которые гарантируют безопасную работу. Верхняя панель агрегата легко снимается для удобства обслуживания.
Преимущества
- Не требует подключения к электрической сети
- Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO
- Теплообменник покрыт антикоррозийной эмалью
- Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
- Система защиты от перегрева теплообменника, прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
- Удобное обслуживание благодаря легкосъемной верхней панели
- Возможность перехода на сжиженный газ