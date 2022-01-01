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Газовый котел Лемакс Газовик АОГВ 6
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел Лемакс Газовик АОГВ 6
    Арт. О00000007882
    Газовый котел Лемакс Газовик АОГВ 6

      Газовый котел Лемакс Газовик АОГВ 6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000007882

      Характеристики

      Производитель
      		Лемакс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Напольный газовый котел Лемакс Газовик АОГВ 6 - обеспечит теплом жилое или коммерческое помещение. Изготовлен из качественных материалов, которые соответствуют европейским стандартам и российским ГОСТам 16523-97 и 9045-93.Теплообменник покрыт антикоррозийной эмалью, что значительно увеличивает срок эксплуатации. Котел оборудован защитными системами, которые гарантируют безопасную работу. Верхняя панель агрегата легко снимается для удобства обслуживания.

        Преимущества

        • Не требует подключения к электрической сети
        • Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм
        • Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO
        • Теплообменник покрыт антикоррозийной эмалью
        • Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов
        • Система защиты от перегрева теплообменника, прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла
        • Удобное обслуживание благодаря легкосъемной верхней панели
        • Возможность перехода на сжиженный газ