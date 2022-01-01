Преимущества

Не требует подключения к электрической сети

Теплообменник изготовлен из высококачественной стали толщиной 2 мм

Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT, а также инжекционной микрофакельной горелкой POLIDORO

Теплообменник покрыт антикоррозийной эмалью

Максимальный КПД за счет увеличения площади теплообмена и применения инновационной конструкции турбулизаторов для максимальной задержки отходящих газов

Система защиты от перегрева теплообменника, прерывания тяги, сажеобразования, задувания котла

Удобное обслуживание благодаря легкосъемной верхней панели

Возможность перехода на сжиженный газ

Напольный газовый котел Лемакс Газовик АОГВ 6 - обеспечит теплом жилое или коммерческое помещение. Изготовлен из качественных материалов, которые соответствуют европейским стандартам и российским ГОСТам 16523-97 и 9045-93.Теплообменник покрыт антикоррозийной эмалью, что значительно увеличивает срок эксплуатации. Котел оборудован защитными системами, которые гарантируют безопасную работу. Верхняя панель агрегата легко снимается для удобства обслуживания.