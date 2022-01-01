Котел газовый Navien 13K White
Арт. X13050192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Котел газовый Navien 13K White — настенный газовый котёл белого цвета, с закрытой камерой сгорания, предназначен для отопления и приготовления горячей воды в жилых помещениях. Котел адаптирован к российским условиям эксплуатации.
Преимущества
- Теплообменник из нержавеющей стали
- Модулируемая система турбонаддува
- Стабильная система защиты от замерзания
- Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой
- Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды
- Выносной пульт управления