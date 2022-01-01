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Котел газовый Navien 13K White
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Газовые котлы
    Котел газовый Navien 13K White
    Арт. X13050192
    Котел газовый Navien 13K White

      Котел газовый Navien 13K White

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13050192

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Котел газовый Navien 13K White — настенный газовый котёл белого цвета, с закрытой камерой сгорания, предназначен для отопления и приготовления горячей воды в жилых помещениях. Котел адаптирован к российским условиям эксплуатации.

        Преимущества

        • Теплообменник из нержавеющей стали
        • Модулируемая система турбонаддува
        • Стабильная система защиты от замерзания
        • Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
        • Возможность пользоваться отоплением и горячей водой
        • Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды
        • Выносной пульт управления