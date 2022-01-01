Преимущества

Теплообменник из нержавеющей стали

Модулируемая система турбонаддува



Стабильная система защиты от замерзания



Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети



Возможность пользоваться отоплением и горячей водой



Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды



Выносной пульт управления



Котел газовый Navien 13K White — настенный газовый котёл белого цвета, с закрытой камерой сгорания, предназначен для отопления и приготовления горячей воды в жилых помещениях. Котел адаптирован к российским условиям эксплуатации.