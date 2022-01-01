Котел газовый Navien 16K White
Арт. X130501268
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Тип тяги
|турбированные
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
Преимущества
- Выносной управляющий пульт
- Встроенный турбовентилятор
- Закрытая камера сгорания
- Поддержание температуры
- Теплообменник из нержавеющей стали
- Режим предварительного подогрева
- Защитный чип SMPS
- Датчик воздушного давления APS
- Таймер отключения на 12 часов
- Система защиты от замерзания
- Работа при слабом напоре
- Устойчивость к перепадам давления
- Возможность бокового отвода дыма