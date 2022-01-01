Преимущества

Котел газовый Navien 16K White - настенный газовый котёл белого цвета, с закрытой камерой сгорания, предназначен для отопления и приготовления горячей воды в жилых помещениях. Котлы Navien без проблем работают в наших условиях. Им не страшны низкое давление газа и воды, они без труда справляются с перепадами напряжения в сети. Котлы Navien соответствуют всем нормам и стандартам, принятым на территории России, и имеют соответствующие сертификаты.