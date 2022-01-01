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Котел газовый Navien 16K White
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Газовые котлы
    Котел газовый Navien 16K White
    Арт. X130501268
    Котел газовый Navien 16K White

      Котел газовый Navien 16K White

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501268

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип тяги
      		турбированные
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Котел газовый Navien 16K White - настенный газовый котёл белого цвета, с закрытой камерой сгорания, предназначен для отопления и приготовления горячей воды в жилых помещениях. Котлы Navien без проблем работают в наших условиях. Им не страшны низкое давление газа и воды, они без труда справляются с перепадами напряжения в сети. Котлы Navien соответствуют всем нормам и стандартам, принятым на территории России, и имеют соответствующие сертификаты.

        Преимущества

        • Выносной управляющий пульт
        • Встроенный турбовентилятор
        • Закрытая камера сгорания
        • Поддержание температуры
        • Теплообменник из нержавеющей стали
        • Режим предварительного подогрева
        • Защитный чип SMPS
        • Датчик воздушного давления APS
        • Таймер отключения на 12 часов
        • Система защиты от замерзания
        • Работа при слабом напоре
        • Устойчивость к перепадам давления
        • Возможность бокового отвода дыма