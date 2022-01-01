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Котел газовый Navien 24K White
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Газовые котлы
    Котел газовый Navien 24K White
    Арт. X400122187
    Котел газовый Navien 24K White

      Котел газовый Navien 24K White

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X400122187

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Котел газовый Navien 24K White - оснащен теплообменником, устойчивым к коррозии. Данный агрегат применяется для отопления домов и квартир, а также для нагрева воды в хозяйственных целях. Для удобства эксплуатации предусмотрен режим зима/лето и режим предварительного нагрева воды до ее использования. Котел оснащен системой защиты от замерзания. Агрегат стабильно работает при низком давлении воды и газа, а также при перепадах напряжения. В комплект поставки входит пульт управления со встроенным датчиком температуры для автоматического поддержания нужной температуры отопления.

        Преимущества

        • Датчик воздушного давления APS
        • Встроенный турбовентилятор
        • Поддержание температуры
        • Выносной управляющий пульт
        • Работа при слабом напоре
        • Закрытая камера сгорания
        • Таймер отключения на 12 часов
        • Режим предварительного подогрева
        • Устойчивость к перепадам давления
        • Теплообменник из нержавеющей стали
        • Возможность бокового отвода дыма
        • Система защиты от замерзания
        • Защитный чип SMPS