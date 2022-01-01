Котел газовый Navien 24K White - оснащен теплообменником, устойчивым к коррозии. Данный агрегат применяется для отопления домов и квартир, а также для нагрева воды в хозяйственных целях. Для удобства эксплуатации предусмотрен режим зима/лето и режим предварительного нагрева воды до ее использования. Котел оснащен системой защиты от замерзания. Агрегат стабильно работает при низком давлении воды и газа, а также при перепадах напряжения. В комплект поставки входит пульт управления со встроенным датчиком температуры для автоматического поддержания нужной температуры отопления.



Преимущества