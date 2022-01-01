Котел газовый Navien 24K White
Арт. X400122187
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Котел газовый Navien 24K White - оснащен теплообменником, устойчивым к коррозии. Данный агрегат применяется для отопления домов и квартир, а также для нагрева воды в хозяйственных целях. Для удобства эксплуатации предусмотрен режим зима/лето и режим предварительного нагрева воды до ее использования. Котел оснащен системой защиты от замерзания. Агрегат стабильно работает при низком давлении воды и газа, а также при перепадах напряжения. В комплект поставки входит пульт управления со встроенным датчиком температуры для автоматического поддержания нужной температуры отопления.
Преимущества
- Датчик воздушного давления APS
- Встроенный турбовентилятор
- Поддержание температуры
- Выносной управляющий пульт
- Работа при слабом напоре
- Закрытая камера сгорания
- Таймер отключения на 12 часов
- Режим предварительного подогрева
- Устойчивость к перепадам давления
- Теплообменник из нержавеющей стали
- Возможность бокового отвода дыма
- Система защиты от замерзания
- Защитный чип SMPS