Котел газовый Navien 35K White
Арт. X130501107
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Котел газовый Navien 35K White - оснащен надежным теплообменником, изготовленным из нержавеющей стали. Благодаря специальному чипу на микропроцессоре обеспечивается устойчивость котла к перепадам напряжения. Также агрегат стабильно работает при низком давлении газа и воды. Выносной пульт управления обеспечивает удобство изменения настроек котла. Для удобства эксплуатации предусмотрен таймер на 12 часов и режим предварительного нагрева воды. Данный агрегат применяется как для отопления, так и для подготовки горячей воды. За счет вентилятора турбонаддува обеспечивается экономичность расхода газа.
Преимущества
- Котел предназначен для отопления помещений и нагрева воды в хозяйственных целях
- Таймер на 12 часов
Газовая система
- Вентилятор турбонаддува способствует экономичному расходу газа
- Закрытая камера сгорания
- Котел стабильно работает при давлении газа 4 мбар
- Возможен боковой отвод дымохода и воздухоподачи
Гидравлическая система
- Возможно использование котла в жилых помещениях со слабым напором воды и при частых перепадах давления в системе водоснабжения
- Данный агрегат устойчив к падению входящего давления воды до 0,1 бар
Температурный контроль
- Режим предварительного нагрева воды до начала ее использования
- Режим зима/лето
Устройства контроля и безопасности
- Датчик давления воздуха APS (Air Pressure System)
- Система защиты от замерзания