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Котел газовый Navien 35K White
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Газовые котлы
    Котел газовый Navien 35K White
    Арт. X130501107
    Котел газовый Navien 35K White

      Котел газовый Navien 35K White

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130501107

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Котел газовый Navien 35K White - оснащен надежным теплообменником, изготовленным из нержавеющей стали. Благодаря специальному чипу на микропроцессоре обеспечивается устойчивость котла к перепадам напряжения. Также агрегат стабильно работает при низком давлении газа и воды. Выносной пульт управления обеспечивает удобство изменения настроек котла. Для удобства эксплуатации предусмотрен таймер на 12 часов и режим предварительного нагрева воды. Данный агрегат применяется как для отопления, так и для подготовки горячей воды. За счет вентилятора турбонаддува обеспечивается экономичность расхода газа.

        Преимущества 

        • Котел предназначен для отопления помещений и нагрева воды в хозяйственных целях
        • Таймер на 12 часов

        Газовая система

        • Вентилятор турбонаддува способствует экономичному расходу газа
        • Закрытая камера сгорания
        • Котел стабильно работает при давлении газа 4 мбар
        • Возможен боковой отвод дымохода и воздухоподачи

        Гидравлическая система

        • Возможно использование котла в жилых помещениях со слабым напором воды и при частых перепадах давления в системе водоснабжения
        • Данный агрегат устойчив к падению входящего давления воды до 0,1 бар

        Температурный контроль

        • Режим предварительного нагрева воды до начала ее использования
        • Режим зима/лето

        Устройства контроля и безопасности

        • Датчик давления воздуха APS (Air Pressure System)
        • Система защиты от замерзания