Преимущества

Котел предназначен для отопления помещений и нагрева воды в хозяйственных целях

Таймер на 12 часов

Газовая система

Вентилятор турбонаддува способствует экономичному расходу газа

Закрытая камера сгорания

Котел стабильно работает при давлении газа 4 мбар

Возможен боковой отвод дымохода и воздухоподачи

Гидравлическая система

Возможно использование котла в жилых помещениях со слабым напором воды и при частых перепадах давления в системе водоснабжения

Данный агрегат устойчив к падению входящего давления воды до 0,1 бар

Температурный контроль

Режим предварительного нагрева воды до начала ее использования

Режим зима/лето

Устройства контроля и безопасности

Датчик давления воздуха APS (Air Pressure System)

Система защиты от замерзания

Котел газовый Navien 35K White - оснащен надежным теплообменником, изготовленным из нержавеющей стали. Благодаря специальному чипу на микропроцессоре обеспечивается устойчивость котла к перепадам напряжения. Также агрегат стабильно работает при низком давлении газа и воды. Выносной пульт управления обеспечивает удобство изменения настроек котла. Для удобства эксплуатации предусмотрен таймер на 12 часов и режим предварительного нагрева воды. Данный агрегат применяется как для отопления, так и для подготовки горячей воды. За счет вентилятора турбонаддува обеспечивается экономичность расхода газа.