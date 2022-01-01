Котел газовый Navien ATMO 13A White
Арт. X130501263
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Южная Корея
|
Родина бренда
|Южная Корея
|
Тип тяги
|естественная
|
Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Газовый настенный котел Navien 13A АТМО White предназначен для отопления помещений и нагрева воды для хозяйственных нужд. Пульт управления упрощает настройку котла на оптимальный режим работы. Специальный чип SMPS обеспечивает устойчивую работу агрегата при частых перепадах напряжения. Надежность и долговечность работы котла достигается за счет теплообменника, выполненного из нержавеющей стали. Агрегат стабильно работает при перепадах напряжения. Цвет корпуса котла - белый.
Преимущества
- Данный агрегат применяется для отопления помещений и нагрева воды
- Корпус белого цвета
- Таймер на 12 часов
Газовая система
- Открытая камера сгорания
- Котел стабильно работает при низком давлении газа (4 мбар)
Гидравлическая система
- Котел стабильно работает при низком давлении воды (0.1 бар)
- Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Фильтр воды системы отопления.
Температурный контроль
- Регулировка температуры ГВС: 30-60 градусов
- Регулировка температуры отопления: 40-80 градусов
Устройства контроля и безопасности
- Система защиты от замерзания труб отопления
- Разделитель тяги
- Термостат дымовых газов
- Предохранительный клапан на 3 бар
- Манометр давления воды в котле
- Датчик APS обеспечивает экономичность расхода газа и безопасность использования котла