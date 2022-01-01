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Котел газовый Navien ATMO 13A White
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Газовые котлы
    Котел газовый Navien ATMO 13A White
    Арт. X130501263
    Котел газовый Navien ATMO 13A White
    Котел газовый Navien ATMO 13A White
      Котел газовый Navien ATMO 13A White
      Котел газовый Navien ATMO 13A White

      Котел газовый Navien ATMO 13A White

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501263

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый настенный котел Navien 13A АТМО White предназначен для отопления помещений и нагрева воды для хозяйственных нужд. Пульт управления упрощает настройку котла на оптимальный режим работы. Специальный чип SMPS обеспечивает устойчивую работу агрегата при частых перепадах напряжения. Надежность и долговечность работы котла достигается за счет теплообменника, выполненного из нержавеющей стали. Агрегат стабильно работает при перепадах напряжения. Цвет корпуса котла - белый.

        Преимущества

        • Данный агрегат применяется для отопления помещений и нагрева воды
        • Корпус белого цвета
        • Таймер на 12 часов

        Газовая система

        • Открытая камера сгорания
        • Котел стабильно работает при низком давлении газа (4 мбар)

        Гидравлическая система

        • Котел стабильно работает при низком давлении воды (0.1 бар)
        • Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
        • Фильтр воды системы отопления.

        Температурный контроль

        • Регулировка температуры ГВС: 30-60 градусов
        • Регулировка температуры отопления: 40-80 градусов

        Устройства контроля и безопасности

        • Система защиты от замерзания труб отопления
        • Разделитель тяги
        • Термостат дымовых газов
        • Предохранительный клапан на 3 бар
        • Манометр давления воды в котле
        • Датчик APS обеспечивает экономичность расхода газа и безопасность использования котла