Котел газовый Navien ATMO 13A White

Газовый настенный котел Navien 13A АТМО White предназначен для отопления помещений и нагрева воды для хозяйственных нужд. Пульт управления упрощает настройку котла на оптимальный режим работы. Специальный чип SMPS обеспечивает устойчивую работу агрегата при частых перепадах напряжения. Надежность и долговечность работы котла достигается за счет теплообменника, выполненного из нержавеющей стали. Агрегат стабильно работает при перепадах напряжения. Цвет корпуса котла - белый.



Преимущества

Данный агрегат применяется для отопления помещений и нагрева воды

Корпус белого цвета

Таймер на 12 часов

Газовая система

Открытая камера сгорания

Котел стабильно работает при низком давлении газа (4 мбар)

Гидравлическая система

Котел стабильно работает при низком давлении воды (0.1 бар)

Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком

Фильтр воды системы отопления.

Температурный контроль

Регулировка температуры ГВС: 30-60 градусов

Регулировка температуры отопления: 40-80 градусов

Устройства контроля и безопасности