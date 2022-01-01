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Котел газовый Navien ATMO 16AN White
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Газовые котлы
    Котел газовый Navien ATMO 16AN White
    Арт. X130501264
    Котел газовый Navien ATMO 16AN White

      Котел газовый Navien ATMO 16AN White

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130501264

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый настенный котел Navien 16AN АТМО White оснащен теплообменником, выполненным из нержавеющей стали. Теплообменник устойчив к коррозии, что обеспечивает долгий срок службы котла. Предусмотрен манометр для контроля давления воды в котле и предохранительный клапан на 3 бар. Для удобства эксплуатации агрегат оснащен режимом предварительного нагрева воды. Данный котел применяется для отопления и подготовки горячей воды. Аппарат стабильно работает при низком давлении газа (4 мбар) и воды (0.1 бар).

        Преимущества

        • Данный агрегат применяется для отопления помещений и нагрева воды
        • Корпус белого цвета
        • Таймер на 12 часов

        Газовая система

        • Открытая камера сгорания
        • Котел стабильно работает при низком давлении газа (4 мбар)

        Гидравлическая система

        • Котел стабильно работает при низком давлении воды (0.1 бар)
        • Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
        • Фильтр воды системы отопления.

        Температурный контроль

        • Регулировка температуры ГВС: 30-60 градусов
        • Регулировка температуры отопления: 40-80 градусов

        Устройства контроля и безопасности

        • Система защиты от замерзания труб отопления
        • Разделитель тяги
        • Термостат дымовых газов
        • Предохранительный клапан на 3 бар
        • Манометр давления воды в котле
        • Датчик APS обеспечивает экономичность расхода газа и безопасность использования котла