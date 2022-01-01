Котел газовый Navien ATMO 16AN White
Арт. X130501264
Характеристики
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Производитель
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Нет
- Газовый настенный котел Navien 16AN АТМО White оснащен теплообменником, выполненным из нержавеющей стали. Теплообменник устойчив к коррозии, что обеспечивает долгий срок службы котла. Предусмотрен манометр для контроля давления воды в котле и предохранительный клапан на 3 бар. Для удобства эксплуатации агрегат оснащен режимом предварительного нагрева воды. Данный котел применяется для отопления и подготовки горячей воды. Аппарат стабильно работает при низком давлении газа (4 мбар) и воды (0.1 бар).
Преимущества
- Данный агрегат применяется для отопления помещений и нагрева воды
- Корпус белого цвета
- Таймер на 12 часов
Газовая система
- Открытая камера сгорания
- Котел стабильно работает при низком давлении газа (4 мбар)
Гидравлическая система
- Котел стабильно работает при низком давлении воды (0.1 бар)
- Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Фильтр воды системы отопления.
Температурный контроль
- Регулировка температуры ГВС: 30-60 градусов
- Регулировка температуры отопления: 40-80 градусов
Устройства контроля и безопасности
- Система защиты от замерзания труб отопления
- Разделитель тяги
- Термостат дымовых газов
- Предохранительный клапан на 3 бар
- Манометр давления воды в котле
- Датчик APS обеспечивает экономичность расхода газа и безопасность использования котла