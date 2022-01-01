Котел газовый Navien ATMO 16AN White

Газовый настенный котел Navien 16AN АТМО White оснащен теплообменником, выполненным из нержавеющей стали. Теплообменник устойчив к коррозии, что обеспечивает долгий срок службы котла. Предусмотрен манометр для контроля давления воды в котле и предохранительный клапан на 3 бар. Для удобства эксплуатации агрегат оснащен режимом предварительного нагрева воды. Данный котел применяется для отопления и подготовки горячей воды. Аппарат стабильно работает при низком давлении газа (4 мбар) и воды (0.1 бар).

Преимущества

Данный агрегат применяется для отопления помещений и нагрева воды

Корпус белого цвета

Таймер на 12 часов

Газовая система

Открытая камера сгорания

Котел стабильно работает при низком давлении газа (4 мбар)

Гидравлическая система

Котел стабильно работает при низком давлении воды (0.1 бар)

Циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком

Фильтр воды системы отопления.

Температурный контроль

Регулировка температуры ГВС: 30-60 градусов

Регулировка температуры отопления: 40-80 градусов

Устройства контроля и безопасности