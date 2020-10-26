Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
Арт. X130501270
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Тип тяги
|атмосферные
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Производительность ГВС, л/мин
|13.7
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- Газовый котел NAVIEN Deluxe - 24A White - двухконтурный котёл мощностью 24 кВт и КПД 86 %. Предназначен для отопления помещений площадью до 240 кв.м и нагрева воды для технических нужд. Оснащен чипом SMPS и пультом дистанционного управления.
Преимущества
- Открытая камера сгорания
- Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
- Выносной пульт управления в комплекте с котлом
- Высокая скорость нагрева
- Теплообменник ОВ из меди
- Модуляция мощности газовой горелки
- Раздельные теплообменники (первичный из меди, вторичный из нержавеющей стали)