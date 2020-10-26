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Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
4.5
6
39 900 ₽
49 900 ₽
Газовые котлы
    Газовый котел Navien Deluxe - 24A White
    Арт. X130501270
    4.5
    6
    Газовый котел Navien Deluxe - 24A White

      Газовый котел Navien Deluxe - 24A White

      • -10 000 ₽
      39 900 ₽
      49 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X130501270
      4.5
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип тяги
      		атмосферные
      Производительность ГВС, л/мин
      		13.7
      Все характеристики
      • -10 000 ₽
      39 900 ₽
      49 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый котел NAVIEN Deluxe - 24A White - двухконтурный котёл мощностью 24 кВт и КПД 86 %. Предназначен для отопления помещений площадью до 240 кв.м и нагрева воды для технических нужд. Оснащен чипом SMPS и пультом дистанционного управления.

        Преимущества

        • Открытая камера сгорания
        • Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
        • Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
        • Выносной пульт управления в комплекте с котлом
        • Высокая скорость нагрева
        • Теплообменник ОВ из меди
        • Модуляция мощности газовой горелки
        • Раздельные теплообменники (первичный из меди, вторичный из нержавеющей стали)