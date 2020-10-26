Преимущества

Открытая камера сгорания

Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети

Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода

Выносной пульт управления в комплекте с котлом

Высокая скорость нагрева

Теплообменник ОВ из меди

Модуляция мощности газовой горелки

Раздельные теплообменники (первичный из меди, вторичный из нержавеющей стали)

Газовый котел NAVIEN Deluxe - 24A White - двухконтурный котёл мощностью 24 кВт и КПД 86 %. Предназначен для отопления помещений площадью до 240 кв.м и нагрева воды для технических нужд. Оснащен чипом SMPS и пультом дистанционного управления.