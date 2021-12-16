Газовый настенный котел Navien Deluxe 13K COAXIAL White

Преимущества

Стабильная система защиты от замерзания

Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети

Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода

Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода

Выносной пульт управления в комплекте с котлом

Модулируемая система турбонадува

Теплообменник из нержавеющей стали

Газовый котел NAVIEN DELUXE COAXIAL 13K – двухконтурная модель версии Турбо, которая применяется в частных системах отопления и горячего водоснабжения коттеджей, загородных домов и других жилых и производственных помещений. Данная модель работает на природном газе и электричестве за счет электронного управления. В системе допускается в качестве теплоносителя можно использовать только водопроводную воду, применение антифриза запрещено. В систему встроен микропроцессор SMPC, отвечающий за стабильную работу электроники при скачках напряжения в сети. Котел адаптирован к российским условиям и стабильно работает даже при низком давлении газа или воды в трубах. Закрытая камера сгорания предполагает установку дымохода. Настенное крепление котла NAVIEN DELUXE COAXIAL 13K экономит место для других приборов или мебели.