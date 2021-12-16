Газовый настенный котел Navien Deluxe 13K COAXIAL White
Арт. X130501266
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Тип тяги
|естественная
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Производительность ГВС, л/мин
|8.6
- Газовый котел NAVIEN DELUXE COAXIAL 13K – двухконтурная модель версии Турбо, которая применяется в частных системах отопления и горячего водоснабжения коттеджей, загородных домов и других жилых и производственных помещений. Данная модель работает на природном газе и электричестве за счет электронного управления. В системе допускается в качестве теплоносителя можно использовать только водопроводную воду, применение антифриза запрещено. В систему встроен микропроцессор SMPC, отвечающий за стабильную работу электроники при скачках напряжения в сети. Котел адаптирован к российским условиям и стабильно работает даже при низком давлении газа или воды в трубах. Закрытая камера сгорания предполагает установку дымохода. Настенное крепление котла NAVIEN DELUXE COAXIAL 13K экономит место для других приборов или мебели.
Преимущества
- Стабильная система защиты от замерзания
- Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
- Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода
- Выносной пульт управления в комплекте с котлом
- Модулируемая система турбонадува
- Теплообменник из нержавеющей стали