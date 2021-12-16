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Газовый настенный котел Navien Deluxe 13K COAXIAL White
4.8
4
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Газовые котлы
    Газовый настенный котел Navien Deluxe 13K COAXIAL White
    Арт. X130501266
    4.8
    4
    Газовый настенный котел Navien Deluxe 13K COAXIAL White

      Газовый настенный котел Navien Deluxe 13K COAXIAL White

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501266
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип тяги
      		естественная
      Производительность ГВС, л/мин
      		8.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Газовый котел NAVIEN DELUXE COAXIAL 13K – двухконтурная модель версии Турбо, которая применяется в частных системах отопления и горячего водоснабжения коттеджей, загородных домов и других жилых и производственных помещений. Данная модель работает на природном газе и электричестве за счет электронного управления. В системе допускается в качестве теплоносителя можно использовать только водопроводную воду, применение антифриза запрещено. В систему встроен микропроцессор SMPC, отвечающий за стабильную работу электроники при скачках напряжения в сети. Котел адаптирован к российским условиям и стабильно работает даже при низком давлении газа или воды в трубах. Закрытая камера сгорания предполагает установку дымохода. Настенное крепление котла NAVIEN DELUXE COAXIAL 13K экономит место для других приборов или мебели.

        Преимущества

        • Стабильная система защиты от замерзания
        • Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
        • Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
        • Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода
        • Выносной пульт управления в комплекте с котлом
        • Модулируемая система турбонадува
        • Теплообменник из нержавеющей стали