Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White

Преимущества

Высокий КПД (от 91%)

Циркуляционный насос

Встроенный расширительный бак

Газ-контроль

Защита от замерзания

Защита от перегрева

Предохранительный клапан

Автодиагностика

Модуляция пламени

Автоподжиг

Термометр

Манометр

Комнатный термостат

Пульт ДУ

Электронное управление

Дисплей с информацией

Воздухоотводчик

Сжиженный газ

Газовый котел NAVIEN DELUXE COAXIAL 20K двухконтурного типа предназначен для отопления и подготовки горячей воды в частных домах, квартирах и различных административных и производственных помещениях, где требуется комфортная температура воздуха. Закрытая камера сгорания берет кислород с улицы через дымоход (приобретается отдельно), так же выводится сгоревший газ. Эта модель полностью адаптирована к российским системам, поэтому выдерживает резкие перепады давления воды и газа, поддерживая стабильный нагрев. Прибор подключается к электросети, так как имеет электронное управление. Встроенный микропроцессор SMPS сглаживает резкие скачки и спады напряжения. Настенная установка NAVIEN DELUXE COAXIAL 20K экономит место в помещении. Площадь обогрева до 200 кв.м.