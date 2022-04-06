Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White
Арт. X1305013558
Характеристики
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Производитель
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Тип тяги
|естественная
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Наличие насоса
|Нет
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Встроенный расширительный бак
|Да
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Встроенный циркуляционный насос
|Да
- Газовый котел NAVIEN DELUXE COAXIAL 20K двухконтурного типа предназначен для отопления и подготовки горячей воды в частных домах, квартирах и различных административных и производственных помещениях, где требуется комфортная температура воздуха. Закрытая камера сгорания берет кислород с улицы через дымоход (приобретается отдельно), так же выводится сгоревший газ. Эта модель полностью адаптирована к российским системам, поэтому выдерживает резкие перепады давления воды и газа, поддерживая стабильный нагрев. Прибор подключается к электросети, так как имеет электронное управление. Встроенный микропроцессор SMPS сглаживает резкие скачки и спады напряжения. Настенная установка NAVIEN DELUXE COAXIAL 20K экономит место в помещении. Площадь обогрева до 200 кв.м.
Преимущества
- Высокий КПД (от 91%)
- Циркуляционный насос
- Встроенный расширительный бак
- Газ-контроль
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Предохранительный клапан
- Автодиагностика
- Модуляция пламени
- Автоподжиг
- Термометр
- Манометр
- Комнатный термостат
- Пульт ДУ
- Электронное управление
- Дисплей с информацией
- Воздухоотводчик
- Сжиженный газ