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Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White
5.0
1
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Газовые котлы
    Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White
    Арт. X1305013558
    5.0
    1
    Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White
    Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White
    Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White
      Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White
      Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White
      Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White

      Газовый котел Navien Deluxe 20K COAXIAL White

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1305013558
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Встроенный циркуляционный насос
      		Да
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Газовый котел NAVIEN DELUXE COAXIAL 20K двухконтурного типа предназначен для отопления и подготовки горячей воды в частных домах, квартирах и различных административных и производственных помещениях, где требуется комфортная температура воздуха. Закрытая камера сгорания берет кислород с улицы через дымоход (приобретается отдельно), так же выводится сгоревший газ. Эта модель полностью адаптирована к российским системам, поэтому выдерживает резкие перепады давления воды и газа, поддерживая стабильный нагрев. Прибор подключается к электросети, так как имеет электронное управление. Встроенный микропроцессор SMPS сглаживает резкие скачки и спады напряжения. Настенная установка NAVIEN DELUXE COAXIAL 20K экономит место в помещении. Площадь обогрева до 200 кв.м.

        Преимущества

        • Высокий КПД (от 91%) 
        • Циркуляционный насос 
        • Встроенный расширительный бак 
        • Газ-контроль 
        • Защита от замерзания 
        • Защита от перегрева 
        • Предохранительный клапан 
        • Автодиагностика 
        • Модуляция пламени 
        • Автоподжиг 
        • Термометр
        •  Манометр 
        • Комнатный термостат 
        • Пульт ДУ 
        • Электронное управление 
        • Дисплей с информацией 
        • Воздухоотводчик 
        • Сжиженный газ 