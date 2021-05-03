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Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White
4.4
10
Найти аналог
Газовые котлы
    Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White
    Арт. X13050193
    4.4
    10
    Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White
    Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White
    Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White
      Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White
      Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White
      Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White

      Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X13050193
      4.4
      10

      Характеристики

      Производитель
      		Navien
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип тяги
      		турбированные
      Производительность ГВС, л/мин
      		8.6
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый котел NAVIEN DELUXE COAXIAL 24K двухконтурного исполнения применяется в системах отопления и горячего водоснабжения. Теплоноситель – только водопроводная вода, запрещается использование незамерзающих жидкостей. Агрегат полностью адаптирован к российским системам водо- и газоснабжения и подготовлен к внезапным скачкам или спадам давления. Встроенный микропроцессор SMPS обеспечивает стабильную работу при сбоях в электросети. Такие особенности позволяют использовать котел в системах с низким давлением и в многоэтажных постройках. Закрытая камера сгорания не сжигает кислород в помещении (требуется установка дымохода, приобретается отдельно). Настенное крепление позволяет экономить пространство в комнате. Данная модель NAVIEN DELUXE COAXIAL 24K способна отапливать помещения общей площадью до 240 кв.м.

        Преимущества

        • Стабильная система защиты от замерзания
        • Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
        • Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
        • Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода
        • Выносной пульт управления в комплекте с котлом
        • Модулируемая система турбонаддува
        • Теплообменник из нержавеющей стали