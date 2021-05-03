Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White

Преимущества

Стабильная система защиты от замерзания

Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети

Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода

Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода

Выносной пульт управления в комплекте с котлом

Модулируемая система турбонаддува

Теплообменник из нержавеющей стали

Газовый котел NAVIEN DELUXE COAXIAL 24K двухконтурного исполнения применяется в системах отопления и горячего водоснабжения. Теплоноситель – только водопроводная вода, запрещается использование незамерзающих жидкостей. Агрегат полностью адаптирован к российским системам водо- и газоснабжения и подготовлен к внезапным скачкам или спадам давления. Встроенный микропроцессор SMPS обеспечивает стабильную работу при сбоях в электросети. Такие особенности позволяют использовать котел в системах с низким давлением и в многоэтажных постройках. Закрытая камера сгорания не сжигает кислород в помещении (требуется установка дымохода, приобретается отдельно). Настенное крепление позволяет экономить пространство в комнате. Данная модель NAVIEN DELUXE COAXIAL 24K способна отапливать помещения общей площадью до 240 кв.м.