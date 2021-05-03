Котел газовый настенный Navien Deluxe 24K COAXIAL White
Арт. X13050193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Южная Корея
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Тип тяги
|турбированные
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Производительность ГВС, л/мин
|8.6
- Газовый котел NAVIEN DELUXE COAXIAL 24K двухконтурного исполнения применяется в системах отопления и горячего водоснабжения. Теплоноситель – только водопроводная вода, запрещается использование незамерзающих жидкостей. Агрегат полностью адаптирован к российским системам водо- и газоснабжения и подготовлен к внезапным скачкам или спадам давления. Встроенный микропроцессор SMPS обеспечивает стабильную работу при сбоях в электросети. Такие особенности позволяют использовать котел в системах с низким давлением и в многоэтажных постройках. Закрытая камера сгорания не сжигает кислород в помещении (требуется установка дымохода, приобретается отдельно). Настенное крепление позволяет экономить пространство в комнате. Данная модель NAVIEN DELUXE COAXIAL 24K способна отапливать помещения общей площадью до 240 кв.м.
Преимущества
- Стабильная система защиты от замерзания
- Безопасная и стабильная работа котла при частых колебаниях напряжения в электросети
- Возможность пользоваться отоплением и горячей водой при низком входном давлении газа в системе газопровода
- Возможность пользоваться горячей водой при низком входящем давлении воды в системе водопровода
- Выносной пульт управления в комплекте с котлом
- Модулируемая система турбонаддува
- Теплообменник из нержавеющей стали