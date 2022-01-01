Преимущества

Малые габариты

Настенный монтаж

Информативный дисплей

Пониженный уровень шума

Медные трубы отопления и ГВС

Система защиты от образования конденсата в прессостате и трубках прессостата

Электронная регулировка мощности в режиме отопления

Регулируемая подсветка дисплея

Электронная регулировка режима работы насоса в режиме отопления

Котел газовый NevaLux 8224 - настенный, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания 30722 используется как для горячего водоснабжения, так и для отопления с принудительным отводом продуктов сгорания. Малые габариты и настенный монтаж позволяют разместить котел в небольшом помещении. Трубы контура отопления и водоснабжения, изготовлены из меди, что обеспечивают высокую теплопроводность. Удобное и простое управление с помощью электронной панели, расположенной на лицевой стороне котла.