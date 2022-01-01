Котел газовый NevaLux 8224
Арт. X130501316
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип тяги
|естественная
|
Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Котел газовый NevaLux 8224 - настенный, двухконтурный, с закрытой камерой сгорания 30722 используется как для горячего водоснабжения, так и для отопления с принудительным отводом продуктов сгорания. Малые габариты и настенный монтаж позволяют разместить котел в небольшом помещении. Трубы контура отопления и водоснабжения, изготовлены из меди, что обеспечивают высокую теплопроводность. Удобное и простое управление с помощью электронной панели, расположенной на лицевой стороне котла.
Преимущества
- Малые габариты
- Настенный монтаж
- Информативный дисплей
- Пониженный уровень шума
- Медные трубы отопления и ГВС
- Система защиты от образования конденсата в прессостате и трубках прессостата
- Электронная регулировка мощности в режиме отопления
- Регулируемая подсветка дисплея
- Электронная регулировка режима работы насоса в режиме отопления