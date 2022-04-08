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Настенный газовый котел Protherm Гепард 11 MTV
4.0
2
Найти аналог
Газовые котлы
    Настенный газовый котел Protherm Гепард 11 MTV
    Арт. X130501356
    4.0
    2
    Настенный газовый котел Protherm Гепард 11 MTV

      Настенный газовый котел Protherm Гепард 11 MTV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501356
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Класс защиты
      		IPX 4D
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Нет
      Встроенный расширительный бак
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый настенный котел Protherm Гепард 11 MTV - двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания. Данный агрегат оснащен горелкой с автоматической модуляцией пламени. Теплообменник контура ГВС выполнен из стали. Управление котлом осуществляется с помощью встроенного микропроцессора. На внешнем жидкокристаллическом дисплее отображается температура и давление воды в системе отопления.

        Преимущества

        • Двухконтурный газовый котел
        • Закрытая камера сгорания
        • КПД 93,2%
        • Автоматическая модуляция пламени горелки
        • Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
        • Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
        • Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
        • Автоматическая диагностика работы котла
        • Индикация неисправностей, а также индикация необходимости проведения профилактического обслуживания котла
        • Режим управления ЗИМА-ЛЕТО
        • Режим управления КОМФОРТ
        • Возможность работы с погодозависимой автоматикой (опция)
        • Контроль наличия пламени
        • Защита от замерзания
        • Защита от перегрева
        • Система антиблокировки циркуляционного насоса
        • Контроль тяги в дымоходе
        • Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
        • Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
        • Возможность работы на магистральном и сжиженном газе (опция)
        • Уровень шума <50 Дб