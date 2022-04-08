Настенный газовый котел Protherm Гепард 11 MTV

Преимущества

Двухконтурный газовый котел

Закрытая камера сгорания

КПД 93,2%

Автоматическая модуляция пламени горелки

Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения

Стальной пластинчатый теплообменник ГВС

Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора

Автоматическая диагностика работы котла

Индикация неисправностей, а также индикация необходимости проведения профилактического обслуживания котла

Режим управления ЗИМА-ЛЕТО

Режим управления КОМФОРТ

Возможность работы с погодозависимой автоматикой (опция)

Контроль наличия пламени

Защита от замерзания

Защита от перегрева

Система антиблокировки циркуляционного насоса

Контроль тяги в дымоходе

Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления

Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком

Возможность работы на магистральном и сжиженном газе (опция)

Уровень шума <50 Дб

Газовый настенный котел Protherm Гепард 11 MTV - двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания. Данный агрегат оснащен горелкой с автоматической модуляцией пламени. Теплообменник контура ГВС выполнен из стали. Управление котлом осуществляется с помощью встроенного микропроцессора. На внешнем жидкокристаллическом дисплее отображается температура и давление воды в системе отопления.