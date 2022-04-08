Настенный газовый котел Protherm Гепард 11 MTV
Арт. X130501356
Характеристики
|
Производитель
|
Класс защиты
|IPX 4D
|
Тип тяги
|естественная
|
Наличие насоса
|Нет
|
Встроенный расширительный бак
|Да
- Газовый настенный котел Protherm Гепард 11 MTV - двухконтурный агрегат с закрытой камерой сгорания. Данный агрегат оснащен горелкой с автоматической модуляцией пламени. Теплообменник контура ГВС выполнен из стали. Управление котлом осуществляется с помощью встроенного микропроцессора. На внешнем жидкокристаллическом дисплее отображается температура и давление воды в системе отопления.
Преимущества
- Двухконтурный газовый котел
- Закрытая камера сгорания
- КПД 93,2%
- Автоматическая модуляция пламени горелки
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
- Управление котлом при помощи встроенного микропроцессора
- Автоматическая диагностика работы котла
- Индикация неисправностей, а также индикация необходимости проведения профилактического обслуживания котла
- Режим управления ЗИМА-ЛЕТО
- Режим управления КОМФОРТ
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой (опция)
- Контроль наличия пламени
- Защита от замерзания
- Защита от перегрева
- Система антиблокировки циркуляционного насоса
- Контроль тяги в дымоходе
- Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы на магистральном и сжиженном газе (опция)
- Уровень шума <50 Дб