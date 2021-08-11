Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV
2.7
6
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV
    Арт. X130501118
    2.7
    6
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV
    Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV
      Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV
      Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV

      Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501118
      2.7
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
      4 190 ₽
      5.0
      Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД
      Нет в наличии
      5.0
      Бытовая система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2-1А DN 20 НД
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый настенный котел Protherm Гепард 23 MOV предназначен для отопления помещений и обеспечения горячего водоснабжения. Агрегат оснащен защитой от перегрева и замерзания. Встроенная система самодиагностики выявляет ошибки в работе котла и выводит код неисправности на дисплей. Возможна работа котла на магистральном и сжиженном газе. Данный агрегат оснащен встроенным датчиком расхода воды. Пластинчатый теплообменник контура ГВС выполнен из стали. Предусмотрена автоматическая модуляция пламени горелки. Управление работой котла осуществляется за счет наличия встроенного микропроцессора.

        Преимущества

        • Двухконтурный агрегат (отопление и ГВС)
        • Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
        • Управление котлом осуществляется при помощи встроенного микропроцессора
        • Открытая камера сгорания
        • Электронный розжиг
        • Автоматическая модуляция пламени горелки
        • Возможность работы на магистральном и сжиженном газе
        • Автоматическая диагностика работы котла и отображение кода неисправности на дисплее
        • Контроль наличия пламени
        • Защита от замерзания
        • Защита от перегрева
        • Датчик тяги
        • Встроенный датчик расхода воды
        • Система антиблокировки циркуляционного насоса
        • Стальной пластинчатый теплообменник ГВС
        • Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления
        • Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»
        • Режим управления «КОМФОРТ»
        • Возможность работы с погодозависимой автоматикой
        • Теплообменник из меди Циркуляционный насос Встроенный расширительный бак Газ-контроль Защита от замерзания Защита от перегрева Защита от блокировки насоса Предохранительный клапан Автодиагностика Модуляция пламени Подключение теплого пола Подключение внешнего управления Индикация включения Автоподжиг Термометр Манометр Электронное управление Дисплей с информацией Воздухоотводчик Сжиженный газ 