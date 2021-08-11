Газовый котел Protherm Гепард 23 MOV

Преимущества

Двухконтурный агрегат (отопление и ГВС)

Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения

Управление котлом осуществляется при помощи встроенного микропроцессора

Открытая камера сгорания

Электронный розжиг

Автоматическая модуляция пламени горелки

Возможность работы на магистральном и сжиженном газе

Автоматическая диагностика работы котла и отображение кода неисправности на дисплее

Контроль наличия пламени

Защита от замерзания

Защита от перегрева

Датчик тяги

Встроенный датчик расхода воды

Система антиблокировки циркуляционного насоса

Стальной пластинчатый теплообменник ГВС

Встроенный подпитывающий вентиль для заполнения системы отопления

Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»



Режим управления «КОМФОРТ»

Возможность работы с погодозависимой автоматикой

Теплообменник из меди Циркуляционный насос Встроенный расширительный бак Газ-контроль Защита от замерзания Защита от перегрева Защита от блокировки насоса Предохранительный клапан Автодиагностика Модуляция пламени Подключение теплого пола Подключение внешнего управления Индикация включения Автоподжиг Термометр Манометр Электронное управление Дисплей с информацией Воздухоотводчик Сжиженный газ



Газовый настенный котел Protherm Гепард 23 MOV предназначен для отопления помещений и обеспечения горячего водоснабжения. Агрегат оснащен защитой от перегрева и замерзания. Встроенная система самодиагностики выявляет ошибки в работе котла и выводит код неисправности на дисплей. Возможна работа котла на магистральном и сжиженном газе. Данный агрегат оснащен встроенным датчиком расхода воды. Пластинчатый теплообменник контура ГВС выполнен из стали. Предусмотрена автоматическая модуляция пламени горелки. Управление работой котла осуществляется за счет наличия встроенного микропроцессора.