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Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)
5.0
2
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)
    Арт. X130501196
    5.0
    2
    Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)
    Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)
    Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)
      Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)
      Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)
      Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)

      Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501196
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Класс защиты
      		IPX 4D
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Наличие насоса
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый настенный котел Protherm Пантера 25 КТО оснащен панелью управления с дисплеем, на котором отображается полная информация о работе котла. Система самодиагностики упрощает обслуживание и обеспечивает безопасность эксплуатации котла. За счет наличия вентилятора возможна установка бокового отвода дымохода. Автоматическая регулировка скорости вентилятора снижает уровень шума и расход электроэнергии. Котел может применяться только для отопления. При установке внешнего бойлера (дополнительный заказ) возможно обеспечение горячего водоснабжения. Управление работой котла осуществляется за счет встроенного микропроцессора.

        Преимущества

        • Одноконтурный агрегат
        • Котел предназначен для установки в квартирах, жилых и дачных домах
        • Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
        • Управление котлом осуществляется при помощи встроенного микропроцессора