Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)

Преимущества

Одноконтурный агрегат

Котел предназначен для установки в квартирах, жилых и дачных домах

Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения

Управление котлом осуществляется при помощи встроенного микропроцессора

Газовый настенный котел Protherm Пантера 25 КТО оснащен панелью управления с дисплеем, на котором отображается полная информация о работе котла. Система самодиагностики упрощает обслуживание и обеспечивает безопасность эксплуатации котла. За счет наличия вентилятора возможна установка бокового отвода дымохода. Автоматическая регулировка скорости вентилятора снижает уровень шума и расход электроэнергии. Котел может применяться только для отопления. При установке внешнего бойлера (дополнительный заказ) возможно обеспечение горячего водоснабжения. Управление работой котла осуществляется за счет встроенного микропроцессора.