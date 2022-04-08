Газовый котел Protherm Пантера 25 KTO (25 кВт)
Арт. X130501196
Характеристики
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Производитель
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Класс защиты
|IPX 4D
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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Наличие насоса
|Да
- Газовый настенный котел Protherm Пантера 25 КТО оснащен панелью управления с дисплеем, на котором отображается полная информация о работе котла. Система самодиагностики упрощает обслуживание и обеспечивает безопасность эксплуатации котла. За счет наличия вентилятора возможна установка бокового отвода дымохода. Автоматическая регулировка скорости вентилятора снижает уровень шума и расход электроэнергии. Котел может применяться только для отопления. При установке внешнего бойлера (дополнительный заказ) возможно обеспечение горячего водоснабжения. Управление работой котла осуществляется за счет встроенного микропроцессора.
Преимущества
- Одноконтурный агрегат
- Котел предназначен для установки в квартирах, жилых и дачных домах
- Независимое регулирование тепловых нагрузок контуров системы отопления и горячего водоснабжения
- Управление котлом осуществляется при помощи встроенного микропроцессора