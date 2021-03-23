Газовый котел Protherm Волк 12 KSO

Преимущества

Высокий КПД (от 91%)

Энергонезависимый

Газ-контроль

Защита от перегрева

Термометр

Манометр

Газовый напольный котел Protherm Волк 12 KSO представляет собой одноконтурный агрегат, который служит для отопления дач, жилых домов и производственных помещений. Работает на природном газе. Пуск котла осуществляется за счет пьезоподжига. Управление данным агрегатом осуществляется регулятором давления газа. Котел отличается электронезависимостью, не требует подключения к сети 220В. Предусмотрен теплообменник, выполненный из стали. Котел имеет контроль тяги в дымоходе, защиту от перегрева и контроль наличия пламени.