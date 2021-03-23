Газовый котел Protherm Волк 12 KSO
Арт. X130501182
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тяги
|естественная
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Наличие насоса
|Нет
- Газовый напольный котел Protherm Волк 12 KSO представляет собой одноконтурный агрегат, который служит для отопления дач, жилых домов и производственных помещений. Работает на природном газе. Пуск котла осуществляется за счет пьезоподжига. Управление данным агрегатом осуществляется регулятором давления газа. Котел отличается электронезависимостью, не требует подключения к сети 220В. Предусмотрен теплообменник, выполненный из стали. Котел имеет контроль тяги в дымоходе, защиту от перегрева и контроль наличия пламени.
Преимущества
- Высокий КПД (от 91%)
- Энергонезависимый
- Газ-контроль
- Защита от перегрева
- Термометр
- Манометр