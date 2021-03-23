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Газовый котел Protherm Волк 12 KSO
5.0
2
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел Protherm Волк 12 KSO
    Арт. X130501182
    5.0
    2
    Газовый котел Protherm Волк 12 KSO
    Газовый котел Protherm Волк 12 KSO
      Газовый котел Protherm Волк 12 KSO
      Газовый котел Protherm Волк 12 KSO

      Газовый котел Protherm Волк 12 KSO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501182
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый напольный котел Protherm Волк 12 KSO представляет собой одноконтурный агрегат, который служит для отопления дач, жилых домов и производственных помещений. Работает на природном газе. Пуск котла осуществляется за счет пьезоподжига. Управление данным агрегатом осуществляется регулятором давления газа. Котел отличается электронезависимостью, не требует подключения к сети 220В. Предусмотрен теплообменник, выполненный из стали. Котел имеет контроль тяги в дымоходе, защиту от перегрева и контроль наличия пламени.

        Преимущества

        • Высокий КПД (от 91%) 
        • Энергонезависимый 
        • Газ-контроль 
        • Защита от перегрева 
        • Термометр 
        • Манометр