Газовый котел Protherm Волк 16 KSO
Арт. X130501186
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тяги
|атмосферные
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Наличие насоса
|Нет
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- Напольный газовый котел Protherm Волк 16 KSO используется для отопления производственных помещений, жилых домов и дач. Данный котел устанавливается на пол и является электронезависимым, не требует подключения к сети 220В. Агрегат оснащен пьезоподжигом для розжига природного газа и атмосферной горелкой, которая выполнена из нержавеющей стали. Теплообменник выполнен из стали. В качестве устройств контроля в агрегате предусмотрено: контроль тяги в дымоходе, защита от перегрева, контроль наличия пламени, а также индикация давления и температуры теплоносителя.
Преимущества
- Предназначен только для систем с естественной циркуляцией теплоносителя
- Электронезависимый
- Поставка котла уже в собранном виде
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали
- 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
- Управление котлом при помощи регулятора давления газа
- Открытая камера сгорания
- Инжекторная горелка
- Индикация давления и температуры теплоносителя
- Защита от перегрева
- Контроль тяги в дымоходе
- Контроль наличия пламени
- Устойчив к сложным гидравлическим режимам эксплуатации
- Стабилизатор тяги входит в комплект поставки котла