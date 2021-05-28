Преимущества

Предназначен только для систем с естественной циркуляцией теплоносителя

Электронезависимый

Поставка котла уже в собранном виде

Атмосферная горелка из нержавеющей стали

1-но ступенчатое регулирование мощности котла

Управление котлом при помощи регулятора давления газа

Открытая камера сгорания

Инжекторная горелка

Индикация давления и температуры теплоносителя

Защита от перегрева

Контроль тяги в дымоходе

Контроль наличия пламени

Устойчив к сложным гидравлическим режимам эксплуатации

Стабилизатор тяги входит в комплект поставки котла

Напольный газовый котел Protherm Волк 16 KSO используется для отопления производственных помещений, жилых домов и дач. Данный котел устанавливается на пол и является электронезависимым, не требует подключения к сети 220В. Агрегат оснащен пьезоподжигом для розжига природного газа и атмосферной горелкой, которая выполнена из нержавеющей стали. Теплообменник выполнен из стали. В качестве устройств контроля в агрегате предусмотрено: контроль тяги в дымоходе, защита от перегрева, контроль наличия пламени, а также индикация давления и температуры теплоносителя.