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Газовый котел Protherm Волк 16 KSO
4.7
3
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел Protherm Волк 16 KSO
    Арт. X130501186
    4.7
    3
    Газовый котел Protherm Волк 16 KSO
    Газовый котел Protherm Волк 16 KSO
      Газовый котел Protherm Волк 16 KSO
      Газовый котел Protherm Волк 16 KSO

      Газовый котел Protherm Волк 16 KSO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501186
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тяги
      		атмосферные
      Наличие насоса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Напольный газовый котел Protherm Волк 16 KSO используется для отопления производственных помещений, жилых домов и дач. Данный котел устанавливается на пол и является электронезависимым, не требует подключения к сети 220В. Агрегат оснащен пьезоподжигом для розжига природного газа и атмосферной горелкой, которая выполнена из нержавеющей стали. Теплообменник выполнен из стали. В качестве устройств контроля в агрегате предусмотрено: контроль тяги в дымоходе, защита от перегрева, контроль наличия пламени, а также индикация давления и температуры теплоносителя.

        Преимущества

        • Предназначен только для систем с естественной циркуляцией теплоносителя
        • Электронезависимый
        • Поставка котла уже в собранном виде
        • Атмосферная горелка из нержавеющей стали
        • 1-но ступенчатое регулирование мощности котла
        • Управление котлом при помощи регулятора давления газа
        • Открытая камера сгорания
        • Инжекторная горелка
        • Индикация давления и температуры теплоносителя
        • Защита от перегрева
        • Контроль тяги в дымоходе
        • Контроль наличия пламени
        • Устойчив к сложным гидравлическим режимам эксплуатации
        • Стабилизатор тяги входит в комплект поставки котла