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Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
4.6
5
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
    Арт. X130501328
    4.6
    5
    Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
    Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
    Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
    Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
      Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
      Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
      Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
      Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV

      Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501328
      4.6
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Турция
      Родина бренда
      		Чехия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • PROTHERM 24 JTV ЯГУАР котел настенный газовый предназначен для использования в жилых домах или иных помещениях, где есть доступ природного или сжиженного газа. Двухконтурный тип позволяет использовать котел для отопления и нагрева воды для бытовых нужд. Конвекционный тип с отличной мощностью 23,5 кВт, с закрытой камерой сгорания. Компактные размеры и настенное крепление позволяют использовать прибор даже в маленьких комнатах. Есть возможность дополнительного подключения теплого пола. Самый доступный в своем классе.

        Преимущества

        • Автомодуляция пламени
        • Автоподжиг
        • Режим антифрост
        • Встроенный манометр и термометр
        • Эффективная защита от перегрева систем
        • Удобная панель управления с дисплеем
        • Есть индикация включения прибора
        • Высокие показатели КПД 90,2%
        • Небольшой вес