Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV

Преимущества

Автомодуляция пламени

Автоподжиг

Режим антифрост

Встроенный манометр и термометр

Эффективная защита от перегрева систем

Удобная панель управления с дисплеем

Есть индикация включения прибора

Высокие показатели КПД 90,2%

Небольшой вес

PROTHERM 24 JTV ЯГУАР котел настенный газовый предназначен для использования в жилых домах или иных помещениях, где есть доступ природного или сжиженного газа. Двухконтурный тип позволяет использовать котел для отопления и нагрева воды для бытовых нужд. Конвекционный тип с отличной мощностью 23,5 кВт, с закрытой камерой сгорания. Компактные размеры и настенное крепление позволяют использовать прибор даже в маленьких комнатах. Есть возможность дополнительного подключения теплого пола. Самый доступный в своем классе.