Газовый котел Protherm Ягуар 24 JTV
Арт. X130501328
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Турция
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Родина бренда
|Чехия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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- PROTHERM 24 JTV ЯГУАР котел настенный газовый предназначен для использования в жилых домах или иных помещениях, где есть доступ природного или сжиженного газа. Двухконтурный тип позволяет использовать котел для отопления и нагрева воды для бытовых нужд. Конвекционный тип с отличной мощностью 23,5 кВт, с закрытой камерой сгорания. Компактные размеры и настенное крепление позволяют использовать прибор даже в маленьких комнатах. Есть возможность дополнительного подключения теплого пола. Самый доступный в своем классе.
Преимущества
- Автомодуляция пламени
- Автоподжиг
- Режим антифрост
- Встроенный манометр и термометр
- Эффективная защита от перегрева систем
- Удобная панель управления с дисплеем
- Есть индикация включения прибора
- Высокие показатели КПД 90,2%
- Небольшой вес