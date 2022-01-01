Котел газовый Vaillant turboTEC pro 242/3-3

Турбированный настенный газовый котел Vaillant turboTEC pro 242/3-3 с наддувной горелкой. Использование турбированного газового котла для отопления позволяет более гибко подойти к проектированию системы отопления, поскольку он не требует строительства стандартного дымохода для удаления продуктов сгорания. Для такого котла можно обустроить систему подачи воздуха/дымоудаления, выведенную наружу через стену.



Преимущества