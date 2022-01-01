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Котел газовый Vaillant turboTEC pro 242/3-3
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Газовые котлы
    Котел газовый Vaillant turboTEC pro 242/3-3
    Арт. X400122250
    Котел газовый Vaillant turboTEC pro 242/3-3

      Котел газовый Vaillant turboTEC pro 242/3-3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X400122250

      Характеристики

      Производитель
      		Vaillant
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Турбированный настенный газовый котел Vaillant turboTEC pro 242/3-3 с наддувной горелкой. Использование турбированного газового котла для отопления позволяет более гибко подойти к проектированию системы отопления, поскольку он не требует строительства стандартного дымохода для удаления продуктов сгорания. Для такого котла можно обустроить систему подачи воздуха/дымоудаления, выведенную наружу через стену.

        Преимущества

        • Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
        • Принудительный отвод продуктов сгорания через специальную систему дымоудаления
        • Регулирование температуры горячей воды
        • Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л/мин
        • Переключатель «ЗИМА / ЛЕТО»
        • Электронное зажигание и управление всеми функциями