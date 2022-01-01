Котел газовый Vaillant turboTEC pro 242/3-3
Арт. X400122250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Турбированный настенный газовый котел Vaillant turboTEC pro 242/3-3 с наддувной горелкой. Использование турбированного газового котла для отопления позволяет более гибко подойти к проектированию системы отопления, поскольку он не требует строительства стандартного дымохода для удаления продуктов сгорания. Для такого котла можно обустроить систему подачи воздуха/дымоудаления, выведенную наружу через стену.
Преимущества
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
- Принудительный отвод продуктов сгорания через специальную систему дымоудаления
- Регулирование температуры горячей воды
- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л/мин
- Переключатель «ЗИМА / ЛЕТО»
- Электронное зажигание и управление всеми функциями