Котел газовый ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Эконом

Газовый напольный котел ЖМЗ АКГВ-11,6 Эконом имеет два рабочих контура для отопления и горячего водоснабжения. Недорогой прибор для установки на даче или в загородном доме. Не нуждается в подключении к электросети. Топливом служит природный газ. Возможна перенастройка на сжиженный (баллонный) газ. Прочный корпус надежно защищает все составные компоненты и обеспечивает долгий срок эксплуатации.



Преимущества