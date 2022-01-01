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Котел газовый ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Эконом
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Газовые котлы
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Эконом
    Арт. X400122200
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Эконом

      Котел газовый ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Эконом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X400122200

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый напольный котел ЖМЗ АКГВ-11,6 Эконом имеет два рабочих контура для отопления и горячего водоснабжения. Недорогой прибор для установки на даче или в загородном доме. Не нуждается в подключении к электросети. Топливом служит природный газ. Возможна перенастройка на сжиженный (баллонный) газ. Прочный корпус надежно защищает все составные компоненты и обеспечивает долгий срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Горячее водоснабжение
        • Удобство эксплуатации за счет применения современных русских блоков автоматики
        • Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
        • Современная удобная упаковка котла