Котел газовый ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Эконом
Арт. X400122200
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип тяги
|естественная
|
Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Газовый напольный котел ЖМЗ АКГВ-11,6 Эконом имеет два рабочих контура для отопления и горячего водоснабжения. Недорогой прибор для установки на даче или в загородном доме. Не нуждается в подключении к электросети. Топливом служит природный газ. Возможна перенастройка на сжиженный (баллонный) газ. Прочный корпус надежно защищает все составные компоненты и обеспечивает долгий срок эксплуатации.
Преимущества
- Горячее водоснабжение
- Удобство эксплуатации за счет применения современных русских блоков автоматики
- Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
- Современная удобная упаковка котла