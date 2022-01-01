Котел газовый ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Комфорт

Газовый напольный котёл ЖМЗ АКГВ-11,6 Комфорт предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Для работы котла используется природный газ. В качестве теплоносителя служит вода. Теплообменник имеет трубчатую конструкцию, что определяет высокий уровень КПД и обеспечивает долгий срок эксплуатации. Надежный и простой в управлении прибор для эффективного теплоснабжения.



Преимущества