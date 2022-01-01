Котел газовый ЖМЗ АКГВ 11, 6-3 Комфорт (Н)
Арт. X130501309
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Производительность ГВС, л/мин
|3.34
- Газовый напольный котёл ЖМЗ АКГВ-11,6 Комфорт (H) предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Для работы котла используется природный газ. В качестве теплоносителя служит вода. Теплообменник имеет трубчатую конструкцию, что определяет высокий уровень КПД и обеспечивает долгий срок эксплуатации. Надежный и простой в управлении прибор для эффективного теплоснабжения.
Преимущества
- Обеспечивает дом горячей водой для бытовых нужд
- Удобство эксплуатации за счет применения современных импортных блоков автоматики
- Экономия топлива за счёт автоматического режима модуляции мощности горелки в котлах с импортной автоматикой
- Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
- Энергонезависимое исполнение- не требует подключения к электросети