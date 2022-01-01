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Котел газовый ЖМЗ АКГВ 11, 6-3 Комфорт (Н)
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Газовые котлы
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 11, 6-3 Комфорт (Н)
    Арт. X130501309
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 11, 6-3 Комфорт (Н)

      Котел газовый ЖМЗ АКГВ 11, 6-3 Комфорт (Н)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130501309

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Производительность ГВС, л/мин
      		3.34
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый напольный котёл ЖМЗ АКГВ-11,6 Комфорт (H) предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Для работы котла используется природный газ. В качестве теплоносителя служит вода. Теплообменник имеет трубчатую конструкцию, что определяет высокий уровень КПД и обеспечивает долгий срок эксплуатации. Надежный и простой в управлении прибор для эффективного теплоснабжения.

        Преимущества

        • Обеспечивает дом горячей водой для бытовых нужд
        • Удобство эксплуатации за счет применения современных импортных блоков автоматики
        • Экономия топлива за счёт автоматического режима модуляции мощности горелки в котлах с импортной автоматикой
        • Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
        • Энергонезависимое исполнение- не требует подключения к электросети