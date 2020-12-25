Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н
Арт. X130501283
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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- Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н напольного исполнения используется для обогрева и горячего водоснабжения коттеджей и загородных домов площадью до 100 м2 . Полная энергонезависимость данной модели исключает перерывы в работе из-за перебоев в электросети, так как работает котел на природном газе. Открытая камера сгорания обеспечивает приток воздуха из помещения и принудительно вытягивает продукты сгорания через вентиляцию.
Преимущества
- Энергонезависимый
- Пьезорозжиг
- Встроенный термометр
- Воздухоотводчик
- Сжиженный газ
- Компактные размеры и небольшой вес