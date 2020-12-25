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Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н
5.0
1
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н
    Арт. X130501283
    5.0
    1
    Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н

      Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501283
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н напольного исполнения используется для обогрева и горячего водоснабжения коттеджей и загородных домов площадью до 100 м2 . Полная энергонезависимость данной модели исключает перерывы в работе из-за перебоев в электросети, так как работает котел на природном газе. Открытая камера сгорания обеспечивает приток воздуха из помещения и принудительно вытягивает продукты сгорания через вентиляцию. 

        Преимущества

        • Энергонезависимый 
        • Пьезорозжиг
        • Встроенный термометр
        • Воздухоотводчик
        • Сжиженный газ
        • Компактные размеры и небольшой вес