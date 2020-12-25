Газовый котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 Универсал-Н напольного исполнения используется для обогрева и горячего водоснабжения коттеджей и загородных домов площадью до 100 м2 . Полная энергонезависимость данной модели исключает перерывы в работе из-за перебоев в электросети, так как работает котел на природном газе. Открытая камера сгорания обеспечивает приток воздуха из помещения и принудительно вытягивает продукты сгорания через вентиляцию.



Преимущества