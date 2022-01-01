Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Комфорт (Н)

Газовый напольный котел ЖМЗ АКГВ-17,4 Комфорт (Н) обладает экологичной работой, благодаря работе с низкими эмиссионными показателями. Прибор создан для отопления и горячего водоснабжения жилых или производственных помещений. Благодаря наличию европейской автоматики, достигается удобство эксплуатации и обслуживания агрегата.



Преимущества