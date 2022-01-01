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Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Комфорт (Н)
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Газовые котлы
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Комфорт (Н)
    Арт. X400122271
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Комфорт (Н)

      Котел газовый ЖМЗ АКГВ 17,4-3 Комфорт (Н)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X400122271

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый напольный котел ЖМЗ АКГВ-17,4 Комфорт (Н) обладает экологичной работой, благодаря работе с низкими эмиссионными показателями. Прибор создан для отопления и горячего водоснабжения жилых или производственных помещений. Благодаря наличию европейской автоматики, достигается удобство эксплуатации и обслуживания агрегата.

        Преимущества

        • Обеспечивает дом горячей водой для бытовых нужд
        • Удобство эксплуатации за счет применения современных импортных блоков автоматики
        • Экономия топлива за счёт автоматического режима модуляции мощности горелки в котлах с импортной автоматикой
        • Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
        • Энергонезависимое исполнение