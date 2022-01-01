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Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал
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Газовые котлы
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал
    Арт. X400122206
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал

    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X400122206

    Характеристики

    Производитель
    		ЖМЗ
    Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
    		1.74
    Подключение газа, дюйм
    		3/4
    Макс. диаметр дымохода, мм
    		135
    Мин. диаметр дымохода, мм
    		135
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • азовый напольный котел ЖМЗ АКГВ-23 Универсал - предназначен не только для отопления, но и снабдит горячей водой для бытовых нужд. Рассчитан для установки в небольших помещениях с принудительной или естественной циркуяцией теплоносителя, в качестве которого используется умягчённая вода, либо бытовой антифриз. 

      Преимущества 

      • Удобство эксплуатации за счет применения современных итальянских блоков автоматики
      • Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
      • Европейская автоматика
      • Современная удобная упаковка котла