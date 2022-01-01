Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал
Арт. X400122206
Характеристики
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Производитель
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|1.74
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Подключение газа, дюйм
|3/4
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Макс. диаметр дымохода, мм
|135
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Мин. диаметр дымохода, мм
|135
- азовый напольный котел ЖМЗ АКГВ-23 Универсал - предназначен не только для отопления, но и снабдит горячей водой для бытовых нужд. Рассчитан для установки в небольших помещениях с принудительной или естественной циркуяцией теплоносителя, в качестве которого используется умягчённая вода, либо бытовой антифриз.
Преимущества
- Удобство эксплуатации за счет применения современных итальянских блоков автоматики
- Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
- Европейская автоматика
- Современная удобная упаковка котла