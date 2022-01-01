Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23,2-3 Универсал

Преимущества

Удобство эксплуатации за счет применения современных итальянских блоков автоматики

Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики

Европейская автоматика

Современная удобная упаковка котла

азовый напольный котел ЖМЗ АКГВ-23 Универсал - предназначен не только для отопления, но и снабдит горячей водой для бытовых нужд. Рассчитан для установки в небольших помещениях с принудительной или естественной циркуяцией теплоносителя, в качестве которого используется умягчённая вода, либо бытовой антифриз.