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Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23, 2-3 ЖУК(1)
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Газовые котлы
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23, 2-3 ЖУК(1)
    Арт. X130501294
    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23, 2-3 ЖУК(1)

    Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23, 2-3 ЖУК(1)

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. X130501294

    Характеристики

    Производитель
    		ЖМЗ
    Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
    		1.74
    Подключение газа, дюйм
    		3/4
    Макс. диаметр дымохода, мм
    		135
    Мин. диаметр дымохода, мм
    		135
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
    • Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23, 2-3 ЖУК(1) - предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Обеспечивает теплоснабжение дач, коттеджей, является электронезависимым источником тепла. Для работы используется природный газ. Наличие европейской автоматики обеспечит удобное управление и обслуживание агрегата.