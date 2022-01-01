Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23, 2-3 ЖУК(1) - предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Обеспечивает теплоснабжение дач, коттеджей, является электронезависимым источником тепла. Для работы используется природный газ. Наличие европейской автоматики обеспечит удобное управление и обслуживание агрегата.