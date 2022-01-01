Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23, 2-3 ЖУК(1)
Арт. X130501294
Характеристики
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Производитель
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Макс. расход сжиженного газа, кг/ч
|1.74
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Подключение газа, дюйм
|3/4
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Макс. диаметр дымохода, мм
|135
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Мин. диаметр дымохода, мм
|135
- Котел газовый ЖМЗ АКГВ 23, 2-3 ЖУК(1) - предназначен для отопления и горячего водоснабжения. Обеспечивает теплоснабжение дач, коттеджей, является электронезависимым источником тепла. Для работы используется природный газ. Наличие европейской автоматики обеспечит удобное управление и обслуживание агрегата.