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Котел газовый ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Эконом
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Газовые котлы
    Котел газовый ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Эконом
    Арт. X400122197
    Котел газовый ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Эконом

      Котел газовый ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Эконом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X400122197

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-11,6 Эконом - простое и эффективное устройство для теплоснабжения. Агрегат имеет прочный корпус, который защищает внутренние детали от повреждения, увеличивая тем самым срок службы прибора. Предназначен для работы в домах с системой водяного отопления.

        Преимущества

        • Удобство эксплуатации за счет применения современных русских блоков автоматики
        • Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
        • Современная удобная упаковка котла