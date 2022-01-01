Котел газовый ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Эконом
Арт. X400122197
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Наличие насоса
|Нет
- Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-11,6 Эконом - простое и эффективное устройство для теплоснабжения. Агрегат имеет прочный корпус, который защищает внутренние детали от повреждения, увеличивая тем самым срок службы прибора. Предназначен для работы в домах с системой водяного отопления.
Преимущества
- Удобство эксплуатации за счет применения современных русских блоков автоматики
- Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
- Современная удобная упаковка котла