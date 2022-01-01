Котел газовый ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Эконом

Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-11,6 Эконом - простое и эффективное устройство для теплоснабжения. Агрегат имеет прочный корпус, который защищает внутренние детали от повреждения, увеличивая тем самым срок службы прибора. Предназначен для работы в домах с системой водяного отопления.



Преимущества