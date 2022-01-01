Котел газовый ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Комфорт

Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-11,6 Комфорт представляет собой автономное устройство, для эффективного теплоснабжения. Удобное расположение блока автоматики обеспечивает комфортное управление и обслуживание агрегата. Предназначен для работы в системах водяного отопления. Обладает высокой производительностью и экономичным потреблением топлива.



Преимущества