Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовый котел ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Комфорт (Н)
5.0
2
Найти аналог
Газовые котлы
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Комфорт (Н)
    Арт. X130501299
    5.0
    2
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Комфорт (Н)

      Газовый котел ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Комфорт (Н)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130501299
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-11,6 Комфорт Хоневелл представляет собой автономное устройство, для эффективного теплоснабжения. Удобное расположение блока автоматики обеспечивает комфортное управление и обслуживание агрегата. Предназначен для работы в системах водяного отопления. Обладает высокой производительностью и экономичным потреблением топлива.

        Преимущества

        • Удобство эксплуатации за счет применения современных импортных блоков автоматики
        • Экономия топлива за счёт автоматического режима модуляции мощности горелки в котлах с импортной автоматикой
        • Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
        • Энергонезависимое исполнение- не требует подключения к электросети