Газовый котел ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Комфорт (Н)
Арт. X130501299
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-11,6 Комфорт Хоневелл представляет собой автономное устройство, для эффективного теплоснабжения. Удобное расположение блока автоматики обеспечивает комфортное управление и обслуживание агрегата. Предназначен для работы в системах водяного отопления. Обладает высокой производительностью и экономичным потреблением топлива.
Преимущества
- Удобство эксплуатации за счет применения современных импортных блоков автоматики
- Экономия топлива за счёт автоматического режима модуляции мощности горелки в котлах с импортной автоматикой
- Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
- Энергонезависимое исполнение- не требует подключения к электросети