Газовый котел ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Комфорт (Н)

Преимущества

Удобство эксплуатации за счет применения современных импортных блоков автоматики

Экономия топлива за счёт автоматического режима модуляции мощности горелки в котлах с импортной автоматикой

Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики

Энергонезависимое исполнение- не требует подключения к электросети

Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-11,6 Комфорт Хоневелл представляет собой автономное устройство, для эффективного теплоснабжения. Удобное расположение блока автоматики обеспечивает комфортное управление и обслуживание агрегата. Предназначен для работы в системах водяного отопления. Обладает высокой производительностью и экономичным потреблением топлива.