Газовый котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н
Арт. X130501284
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
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- Газовый конвекционный котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н с автоматическим розжигом эффективно обогревает жилые и промышленные, офисные и административные комнаты, если проведенной в них системы централизованного отопления нет. Котел одноконтурный, с высокой производительностью, которая с легкостью обогреет помещение площадью на девяносто квадратных метров. Имеет открытую камеру сгорания, которая не требует дополнительных систем подачи воздуха. В качестве нагревательной жидкости газовому котлу ЖМЗ сгодится и вода, и более плотные, незамерзающие вещества. Котел имеет несколько встроенных механизмов, в числе которых защищающий от перегрева, контроль утечки газа, а также система воздухоотвода.
Преимущества
- Полностью автоматизированный
- Безопасный
- Мощный
- Компактный
- Универсальный
Комплектация
- Аппарат
- Тягопрерыватель
- Зеркало
- Термометр
- Руководство по эксплуатации
- Тара и упаковка