Газовый котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н

Газовый конвекционный котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н с автоматическим розжигом эффективно обогревает жилые и промышленные, офисные и административные комнаты, если проведенной в них системы централизованного отопления нет. Котел одноконтурный, с высокой производительностью, которая с легкостью обогреет помещение площадью на девяносто квадратных метров. Имеет открытую камеру сгорания, которая не требует дополнительных систем подачи воздуха. В качестве нагревательной жидкости газовому котлу ЖМЗ сгодится и вода, и более плотные, незамерзающие вещества. Котел имеет несколько встроенных механизмов, в числе которых защищающий от перегрева, контроль утечки газа, а также система воздухоотвода.

Преимущества

Полностью автоматизированный

Безопасный

Мощный

Компактный

Универсальный

Комплектация