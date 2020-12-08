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Газовый котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н
3.8
5
29 750 ₽
Газовые котлы
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н
    Арт. X130501284
    3.8
    5
    Газовый котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н

      Газовый котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н

      29 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. X130501284
      3.8
      5

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      29 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 770 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый конвекционный котел ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Универсал Н с автоматическим розжигом эффективно обогревает жилые и промышленные, офисные и административные комнаты, если проведенной в них системы централизованного отопления нет. Котел одноконтурный, с высокой производительностью, которая с легкостью обогреет помещение площадью на девяносто квадратных метров. Имеет открытую камеру сгорания, которая не требует дополнительных систем подачи воздуха. В качестве нагревательной жидкости газовому котлу ЖМЗ сгодится и вода, и более плотные, незамерзающие вещества. Котел имеет несколько встроенных механизмов, в числе которых защищающий от перегрева, контроль утечки газа, а также система воздухоотвода.

        Преимущества

        • Полностью автоматизированный
        • Безопасный
        • Мощный
        • Компактный
        • Универсальный

        Комплектация

        • Аппарат
        • Тягопрерыватель
        • Зеркало
        • Термометр
        • Руководство по эксплуатации
        • Тара и упаковка