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Котел газовый ЖМЗ АОГВ 11, 6-3 "ЖУК" (02)
Найти аналог
Газовые котлы
    Котел газовый ЖМЗ АОГВ 11, 6-3 "ЖУК" (02)
    Арт. X130501287
    Котел газовый ЖМЗ АОГВ 11, 6-3 "ЖУК" (02)

      Котел газовый ЖМЗ АОГВ 11, 6-3 "ЖУК" (02)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130501287

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Котел газовый ЖМЗ АОГВ 11, 6-3 "ЖУК" (02) - конвекционный, работает котел на природном газе (метан, расход 1,3 куб. м/час) и сжиженном (пропан-бутановая смесь, расход 0,86 кг/час). Энергонезависимый принцип работы не предполагает подключение к электросети и это плюс, но обычно, при такой схеме, розжиг необходимо запустить вручную, а теплоноситель циркулирует естественным образом, т.е. без насоса. Основной минус подобных котлов — это отсутствие алгоритмов и систем экономии топлива электронного типа. 