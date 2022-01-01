Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Эконом
Арт. X400122202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Наличие насоса
|Нет
- Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-17,4 Эконом - одноконтурный агрегат, для эффективного теплоснабжения помещений площадью 140м2. Горелка обеспечивает устойчивую работу котла при низком давлении газа. Благодаря низким эмиссионным показателям, котел обладает экологически безопасной работой. Предназначен для установки на даче или небольшом частном доме.
Преимущества
- Удобство эксплуатации за счет применения современных русских блоков автоматики
- Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
- Современная удобная упаковка котла