Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Эконом

Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-17,4 Эконом - одноконтурный агрегат, для эффективного теплоснабжения помещений площадью 140м2. Горелка обеспечивает устойчивую работу котла при низком давлении газа. Благодаря низким эмиссионным показателям, котел обладает экологически безопасной работой. Предназначен для установки на даче или небольшом частном доме.



Преимущества