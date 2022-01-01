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Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Эконом
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Газовые котлы
    Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Эконом
    Арт. X400122202
    Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Эконом

      Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Эконом

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X400122202

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Наличие насоса
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-17,4 Эконом - одноконтурный агрегат, для эффективного теплоснабжения помещений площадью 140м2. Горелка обеспечивает устойчивую работу котла при низком давлении газа. Благодаря низким эмиссионным показателям, котел обладает экологически безопасной работой. Предназначен для установки на даче или небольшом частном доме.

        Преимущества

        • Удобство эксплуатации за счет применения современных русских блоков автоматики
        • Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
        • Современная удобная упаковка котла