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Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Комфорт
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Газовые котлы
    Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Комфорт
    Арт. X400122272
    Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Комфорт

      Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Комфорт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X400122272

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-17,4 Комфорт оснащен европейской автоматикой. Горелка обеспечивает устойчивую работу агрегата, даже, при низком давлении газа. Корпус котла покрыт специальной эмалью, которая противостоит разрушению в результате частого изменения температур. Прибор пост в обслуживании и легко вводится в эксплуатацию.

        Преимущества

        • Удобство эксплуатации за счет применения современных импортных блоков автоматики
        • Экономия топлива за счёт автоматического режима модуляции мощности горелки в котлах с импортной автоматикой
        • Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
        • Энергонезависимое исполнение - не требует подключения к электросети