Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Комфорт

Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-17,4 Комфорт оснащен европейской автоматикой. Горелка обеспечивает устойчивую работу агрегата, даже, при низком давлении газа. Корпус котла покрыт специальной эмалью, которая противостоит разрушению в результате частого изменения температур. Прибор пост в обслуживании и легко вводится в эксплуатацию.



Преимущества