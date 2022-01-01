Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17,4-3 Комфорт
Арт. X400122272
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип тяги
|естественная
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Полнота использования энергии топлива
|конвекционные
- Газовый напольный котел ЖМЗ АОГВ-17,4 Комфорт оснащен европейской автоматикой. Горелка обеспечивает устойчивую работу агрегата, даже, при низком давлении газа. Корпус котла покрыт специальной эмалью, которая противостоит разрушению в результате частого изменения температур. Прибор пост в обслуживании и легко вводится в эксплуатацию.
Преимущества
- Удобство эксплуатации за счет применения современных импортных блоков автоматики
- Экономия топлива за счёт автоматического режима модуляции мощности горелки в котлах с импортной автоматикой
- Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
- Энергонезависимое исполнение - не требует подключения к электросети