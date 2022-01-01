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Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17, 4-3 ЖУК (02)
Найти аналог
Газовые котлы
    Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17, 4-3 ЖУК (02)
    Арт. X130501332
    Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17, 4-3 ЖУК (02)

      Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17, 4-3 ЖУК (02)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X130501332

      Характеристики

      Производитель
      		ЖМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип тяги
      		естественная
      Полнота использования энергии топлива
      		конвекционные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17, 4-3 ЖУК (02) - одноконтурный агрегат, для эффективного теплоснабжения помещений площадью 140м2. Горелка обеспечивает устойчивую работу котла при низком давлении газа. Благодаря низким эмиссионым показателям, котел обладает экологически безопасной работой. Предназначен для установки на даче или небольшом частном доме.

        Преимущества

        • Удобство эксплуатации за счет применения современных русских блоков автоматики
        • Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики
        • Современная удобная упаковка котла