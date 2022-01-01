Преимущества

Удобство эксплуатации за счет применения современных русских блоков автоматики

Удобство управления за счёт оптимального расположения блоков автоматики

Современная удобная упаковка котла

Котел газовый ЖМЗ АОГВ 17, 4-3 ЖУК (02) - одноконтурный агрегат, для эффективного теплоснабжения помещений площадью 140м. Горелка обеспечивает устойчивую работу котла при низком давлении газа. Благодаря низким эмиссионым показателям, котел обладает экологически безопасной работой. Предназначен для установки на даче или небольшом частном доме.