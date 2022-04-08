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Индукционный котел Prof SAV-7
5.0
2
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Индукционный котел Prof SAV-7
    Арт. X1305039
    5.0
    2
    Индукционный котел Prof SAV-7

      Индукционный котел Prof SAV-7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1305039
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		SAV
      Пиролизный
      		Нет
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		нет
      Потребляемая номинальная мощность, Вт
      		7000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Индукционный котел для отопления загородного дома, коттеджа, производственных помещений

        Преимущества

        • Высокая эффективность. КПД до 99 % характерен для всех видов электрокотлов
        • Максимальная защита от накипи. Поскольку прямого контакта индукционной обмотки с теплоносителем нет (в отличие от ТЭНа), образоваться накипь может только внутри труб. Но закрытые системы характеризуются стабильно малым количеством солей. То есть отсутствуют предпосылки для формирования отложений
        • Экономия ресурсов до 35 %. Прежде чем купить котел индукционного типа и установить его, вспомните, его основная задача – преобразование энергии в тепловую. Для выработки 1 кВт по закону сохранения энергии требуется затратить тоже 1 кВт электричества. Разница лишь в скорости нагрева – индукционный агрегат функционирует быстрее примерно на 20-30 %