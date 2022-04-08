Индукционный котел Prof SAV-7
Арт. X1305039
Характеристики
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Производитель
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Пиролизный
|Нет
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|нет
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Потребляемая номинальная мощность, Вт
|7000
- Индукционный котел для отопления загородного дома, коттеджа, производственных помещений
Преимущества
- Высокая эффективность. КПД до 99 % характерен для всех видов электрокотлов
- Максимальная защита от накипи. Поскольку прямого контакта индукционной обмотки с теплоносителем нет (в отличие от ТЭНа), образоваться накипь может только внутри труб. Но закрытые системы характеризуются стабильно малым количеством солей. То есть отсутствуют предпосылки для формирования отложений
- Экономия ресурсов до 35 %. Прежде чем купить котел индукционного типа и установить его, вспомните, его основная задача – преобразование энергии в тепловую. Для выработки 1 кВт по закону сохранения энергии требуется затратить тоже 1 кВт электричества. Разница лишь в скорости нагрева – индукционный агрегат функционирует быстрее примерно на 20-30 %