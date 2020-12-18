Твердотопливный котел Эван Warmos TT-18K

Твердотопливный котел ЭВАН Warmos-TT-18К предназначается для отопления жилых, бытовых, производственных сельскохозяйственных помещений с естественной вентиляцией. Прибор применяется в качестве основного или резервного источника теплоснабжения. Благодаря увеличенной глубине загрузочной камеры возможно использование дров длиной до 550 мм. Модель оснащена ТЭНом с термостатом и термоограничителем, а также регулятором тяги.

Преимущества

Минимальная тепловая мощность - 6 кВт

Номинальная потребляемая мощность ТЭНа - 2 кВт

Расход электроэнергии на 1 час работы - не более 2.1 кВт/ч

Температура срабатывания термоограничителя блока ТЭН - 77±7 градусов

Емкость топки - 50 л

Максимальная масса закладки дров - 16 кг

Максимальная масса закладки каменного угля - 18 кг

Может применяться совместно с другими видами отопления в качестве основного или резервного источника теплоснабжения

Для эксплуатации в помещениях с естественной вентиляцией

Современный дизайн

Небольшие габариты

Простота монтажа, управления и технического обслуживания

Защитный экран для предохранения от языков пламени

Оптимальный КПД (65-75%) рассчитан не на европейскую, а на российскую зиму

Колосниковая система позволяет сжигать и менее качественное топливо, а также древесные отходы влажностью до 70%

Регулировка мощности надёжным (производства Швеции) прямодействующим регулятором тяги

ЭВАН Warmos-TT-18К 12505 снабжен термоманометром

Диапазон измерения температуры термоманометром - от 0 до 120 градусов

Диапазон измерения давления термоманометром от 0 до 4 бар

Допуск показаний термоманометра: ±5 градусов, ±0.2 бар

Увеличенная глубина загрузочной камеры, позволяющая использовать в качестве топлива дрова длиною до 550 мм

Увеличенный срок сгорания полной загрузки топлива

Увеличенный срок эксплуатации, даже в низкотемпературном режиме

Дополнительная подача воздуха в камеру сгорания позволяет дожигать топливо и отработанные газы, повышая эффективность

Применена комбинированная теплоизоляция (водяная рубашка плюс экологически чистые теплоизоляционные материалы с рабочими температурами свыше 1300 градусов),что вместе с защитным кожухом позволяет сочетать малый вес, высокую тепловую мощность и безопасную температуру поверхности



