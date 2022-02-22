Твердотопливный котел Эван Warmos TT-25K
Арт. X13050213
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
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- Твердотопливный котел ЭВАН Warmos-TT-25К 12515 представляет собой стационарный прибор, который предназначается для отопления жилых, бытовых, производственных сельскохозяйственных помещений с естественной вентиляцией. Оборудование применяется в качестве основного или резервного источника теплоснабжения. Благодаря современному дизайну, небольшим габаритам, простоте монтажа и управления модель выгодно выделяется среди аналогов. Устройство оснащено ТЭНом с термостатом и термоограничителем, а также регулятором тяги.
Преимущества
- Минимальная тепловая мощность - 8 кВт
- Диапазон регулировки температур - от 40 до 95 градусов
- Номинальная потребляемая мощность ТЭНа - 2 кВт
- Расход электроэнергии на 1 час работы - не более 2.1 кВт/ч
- Температура срабатывания термоограничителя блока ТЭН - 77±7 градусов
- Максимальная масса закладки дров - 23 кг
- Максимальная масса закладки каменного угля - 25 кг
- Может применяться совместно с другими видами отопления в качестве основного или резервного источника теплоснабжения
- Для эксплуатации в помещениях с естественной вентиляцией
- Современный дизайн
- Небольшие габариты
- Простота монтажа, управления и технического обслуживания
- Защитный экран для предохранения от языков пламени
- Оптимальный КПД (65-75%) рассчитан не на европейскую, а на российскую зиму
- Колосниковая система позволяет сжигать и менее качественное топливо, а также древесные отходы влажностью до 70%
- Регулировка мощности надёжным (производства Швеции) прямодействующим регулятором тяги
- ЭВАН Warmos-TT-25К 12515 снабжен термоманометром
- Диапазон измерения температуры термоманометром - от 0 до 120 градусов
- Диапазон измерения давления термоманометром от 0 до 4 бар
- Допуск показаний термоманометра: ±5 градусов, ±0.2 бар
- Увеличенная глубина загрузочной камеры, позволяющая использовать в качестве топлива дрова длиною до 550 мм
- Увеличенный срок сгорания полной загрузки топлива
- Увеличенный срок эксплуатации, даже в низкотемпературном режиме
- Дополнительная подача воздуха в камеру сгорания позволяет дожигать топливо и отработанные газы, повышая эффективность
- Применена комбинированная теплоизоляция (водяная рубашка плюс экологически чистые теплоизоляционные материалы с рабочими температурами свыше 1300 градусов),что вместе с защитным кожухом позволяет сочетать малый вес, высокую тепловую мощность и безопасную температуру поверхности