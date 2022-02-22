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Твердотопливный котел Эван Warmos TT-25K
4.7
3
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Твердотопливный котел Эван Warmos TT-25K
    Арт. X13050213
    4.7
    3
    Твердотопливный котел Эван Warmos TT-25K
    Твердотопливный котел Эван Warmos TT-25K
    Твердотопливный котел Эван Warmos TT-25K
      Твердотопливный котел Эван Warmos TT-25K
      Твердотопливный котел Эван Warmos TT-25K
      Твердотопливный котел Эван Warmos TT-25K

      Твердотопливный котел Эван Warmos TT-25K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13050213
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эван
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      • Твердотопливный котел ЭВАН Warmos-TT-25К 12515 представляет собой стационарный прибор, который предназначается для отопления жилых, бытовых, производственных сельскохозяйственных помещений с естественной вентиляцией. Оборудование применяется в качестве основного или резервного источника теплоснабжения. Благодаря современному дизайну, небольшим габаритам, простоте монтажа и управления модель выгодно выделяется среди аналогов. Устройство оснащено ТЭНом с термостатом и термоограничителем, а также регулятором тяги.

        Преимущества

        • Минимальная тепловая мощность - 8 кВт
        • Диапазон регулировки температур - от 40 до 95 градусов
        • Номинальная потребляемая мощность ТЭНа - 2 кВт
        • Расход электроэнергии на 1 час работы - не более 2.1 кВт/ч
        • Температура срабатывания термоограничителя блока ТЭН - 77±7 градусов
        • Максимальная масса закладки дров - 23 кг
        • Максимальная масса закладки каменного угля - 25 кг
        • Может применяться совместно с другими видами отопления в качестве основного или резервного источника теплоснабжения
        • Для эксплуатации в помещениях с естественной вентиляцией
        • Современный дизайн
        • Небольшие габариты
        • Простота монтажа, управления и технического обслуживания
        • Защитный экран для предохранения от языков пламени
        • Оптимальный КПД (65-75%) рассчитан не на европейскую, а на российскую зиму
        • Колосниковая система позволяет сжигать и менее качественное топливо, а также древесные отходы влажностью до 70%
        • Регулировка мощности надёжным (производства Швеции) прямодействующим регулятором тяги
        • ЭВАН Warmos-TT-25К 12515 снабжен термоманометром
        • Диапазон измерения температуры термоманометром - от 0 до 120 градусов
        • Диапазон измерения давления термоманометром от 0 до 4 бар
        • Допуск показаний термоманометра: ±5 градусов, ±0.2 бар
        • Увеличенная глубина загрузочной камеры, позволяющая использовать в качестве топлива дрова длиною до 550 мм
        • Увеличенный срок сгорания полной загрузки топлива
        • Увеличенный срок эксплуатации, даже в низкотемпературном режиме
        • Дополнительная подача воздуха в камеру сгорания позволяет дожигать топливо и отработанные газы, повышая эффективность
        • Применена комбинированная теплоизоляция (водяная рубашка плюс экологически чистые теплоизоляционные материалы с рабочими температурами свыше 1300 градусов),что вместе с защитным кожухом позволяет сочетать малый вес, высокую тепловую мощность и безопасную температуру поверхности