Твердотопливный котел Конорд КС-Т-16р

Одноконтурный котел отопительный Конорд КС-Т-16р имеет мощность 16 кВт и предназначен для обогрева жилых и других помещений площадью до 160 м2 . Вместительная топка позволяет использовать дрова, также в качестве топлива подходит уголь и брикеты. Кроме твердотопливных материалов есть возможность установить газовую или пеллетную горелки. Полной загрузки агрегата достаточно для 8 часов автономной работы.

Преимущества