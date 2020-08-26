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Твердотопливный котел Конорд КС-Т-16р
4.0
4
41 350 ₽
Твердотопливные котлы
    Твердотопливный котел Конорд КС-Т-16р
    Арт. X130502137
    4.0
    4
    Твердотопливный котел Конорд КС-Т-16р
    Твердотопливный котел Конорд КС-Т-16р
      Твердотопливный котел Конорд КС-Т-16р
      Твердотопливный котел Конорд КС-Т-16р

      Твердотопливный котел Конорд КС-Т-16р

      41 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 525 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. X130502137
      4.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Конорд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Все характеристики
      41 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 525 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Одноконтурный котел отопительный Конорд КС-Т-16р имеет мощность 16 кВт и предназначен для обогрева жилых и других помещений площадью до 160 м2 . Вместительная топка позволяет использовать дрова, также в качестве топлива подходит уголь и брикеты. Кроме твердотопливных материалов есть возможность установить газовую или пеллетную горелки. Полной загрузки агрегата достаточно для 8 часов автономной работы.

        Преимущества

        • Универсальность агрегата дает возможность самостоятельно выбирать вид топлива. Монтаж дополнительных горелок не связан с техническими сложностями
        • Материал топки – углеродистая конструкционная сталь, стойкая к механическим повреждениям и коррозии. Это гарантирует длительную работу
        • Наличие механического регулятора тяги позволяет максимально эффективно и экономно использовать топливо. Тягорегулятор не требует подключения к электросети
        • Надежная теплоизоляция повышает эффективность и безопасность оборудования