Твердотопливный котел Конорд КС-Т-16р
Арт. X130502137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
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- Одноконтурный котел отопительный Конорд КС-Т-16р имеет мощность 16 кВт и предназначен для обогрева жилых и других помещений площадью до 160 м2 . Вместительная топка позволяет использовать дрова, также в качестве топлива подходит уголь и брикеты. Кроме твердотопливных материалов есть возможность установить газовую или пеллетную горелки. Полной загрузки агрегата достаточно для 8 часов автономной работы.
Преимущества
- Универсальность агрегата дает возможность самостоятельно выбирать вид топлива. Монтаж дополнительных горелок не связан с техническими сложностями
- Материал топки – углеродистая конструкционная сталь, стойкая к механическим повреждениям и коррозии. Это гарантирует длительную работу
- Наличие механического регулятора тяги позволяет максимально эффективно и экономно использовать топливо. Тягорегулятор не требует подключения к электросети
- Надежная теплоизоляция повышает эффективность и безопасность оборудования