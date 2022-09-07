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Котел твердотопливный Мозырь КС-Т-12.5А
5.0
1
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Котел твердотопливный Мозырь КС-Т-12.5А
    Арт. X13050261
    5.0
    1
    Котел твердотопливный Мозырь КС-Т-12.5А

      Котел твердотопливный Мозырь КС-Т-12.5А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X13050261
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Мозырьсельмаш
      Пиролизный
      		Нет
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Габариты, мм
      		790x430x600
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Напольный твердотопливный котел Мозырь КС-Т-12,5А предназначен для теплоснабжения зданий, сооружений и индивидуальных домов, оборудованных системами водяного отопления с естественной циркуляцией с абсолютным давлением воды до 0,1 МПа и температурой до 95 С. Расчетным топливом котла является антрацит марки АО. Допускается использовать каменные и бурые угли, дрова, предназначенные для бытовых нужд. Аппарат может быть переоборудован для сжигания природного газа низкого давления с помощью газогорелочного устройства УГГ-15 или АГУК- 1,5Т.

        Преимущества

        • Габариты, позволяющие использование в помещениях площадью от 10 м2
        • Единственный Котел с выходом дымохода вверх (у остальных - назад)
        • По параметрам работы и дизайну превосходит представленные на рынке аналоги
        • Снабжен камерой сгорания с двойным отделением
        • Возможность ручной регулировки интенсивности процесса горения
        • Хорошо сохраняет тепло благодаря особой конструкции стенок
        • Устойчив к нагреву
        • Простота чистки