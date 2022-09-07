Котел твердотопливный Мозырь КС-Т-12.5А

Напольный твердотопливный котел Мозырь КС-Т-12,5А предназначен для теплоснабжения зданий, сооружений и индивидуальных домов, оборудованных системами водяного отопления с естественной циркуляцией с абсолютным давлением воды до 0,1 МПа и температурой до 95 С. Расчетным топливом котла является антрацит марки АО. Допускается использовать каменные и бурые угли, дрова, предназначенные для бытовых нужд. Аппарат может быть переоборудован для сжигания природного газа низкого давления с помощью газогорелочного устройства УГГ-15 или АГУК- 1,5Т.

Преимущества