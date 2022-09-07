Котел твердотопливный Мозырь КС-Т-12.5А
Арт. X13050261
Характеристики
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Производитель
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Пиролизный
|Нет
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
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Габариты, мм
|790x430x600
- Напольный твердотопливный котел Мозырь КС-Т-12,5А предназначен для теплоснабжения зданий, сооружений и индивидуальных домов, оборудованных системами водяного отопления с естественной циркуляцией с абсолютным давлением воды до 0,1 МПа и температурой до 95 С. Расчетным топливом котла является антрацит марки АО. Допускается использовать каменные и бурые угли, дрова, предназначенные для бытовых нужд. Аппарат может быть переоборудован для сжигания природного газа низкого давления с помощью газогорелочного устройства УГГ-15 или АГУК- 1,5Т.
Преимущества
- Габариты, позволяющие использование в помещениях площадью от 10 м2
- Единственный Котел с выходом дымохода вверх (у остальных - назад)
- По параметрам работы и дизайну превосходит представленные на рынке аналоги
- Снабжен камерой сгорания с двойным отделением
- Возможность ручной регулировки интенсивности процесса горения
- Хорошо сохраняет тепло благодаря особой конструкции стенок
- Устойчив к нагреву
- Простота чистки