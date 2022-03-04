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Твердотопливный котел Protherm Бобер 20 DLO
5.0
3
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Твердотопливный котел Protherm Бобер 20 DLO
    Арт. X400122146
    5.0
    3
    Твердотопливный котел Protherm Бобер 20 DLO
    Твердотопливный котел Protherm Бобер 20 DLO
      Твердотопливный котел Protherm Бобер 20 DLO
      Твердотопливный котел Protherm Бобер 20 DLO

      Твердотопливный котел Protherm Бобер 20 DLO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X400122146
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Protherm
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Чехия
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Котел Protherm Бобер 20DLO твердотопливный предназначен для обогрева помещений различного типа. Он работает на твердых видах топлива, обеспечивая высокую мощность при сгорании дров – до 18 кВт, и при сгорании угля – до 19 кВт. Чугунный корпус, которым оснащен теплообменник котла Protherm Бобер 20DLO, отличается высокой надежностью и способствует эффективной работе агрегата. За счет возможности контролировать наличие пламени и тягу в дымоходе обеспечивается безопасная эксплуатация устройства. Охладительный контур защищает агрегат от перегрева.

        Преимущества

        • Наличие манометра для контроля внутреннего давления
        • Нет необходимости подключения к электрической сети
        • Камера сгорания открытого типа
        • Высокий КПД (до 90%)
        • Возможность управления мощностью за счет регулировки уровня поступающего воздуха
        • Простота монтажа и обслуживания
        • Охладительный контур, который препятствует нагреву теплоносителя до температуры выше 110°С
        • Наличие механического термореле
        • Защита от конденсата