Твердотопливный котел Protherm Бобер 20 DLO
Арт. X400122146
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Чехия
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
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- Котел Protherm Бобер 20DLO твердотопливный предназначен для обогрева помещений различного типа. Он работает на твердых видах топлива, обеспечивая высокую мощность при сгорании дров – до 18 кВт, и при сгорании угля – до 19 кВт. Чугунный корпус, которым оснащен теплообменник котла Protherm Бобер 20DLO, отличается высокой надежностью и способствует эффективной работе агрегата. За счет возможности контролировать наличие пламени и тягу в дымоходе обеспечивается безопасная эксплуатация устройства. Охладительный контур защищает агрегат от перегрева.
Преимущества
- Наличие манометра для контроля внутреннего давления
- Нет необходимости подключения к электрической сети
- Камера сгорания открытого типа
- Высокий КПД (до 90%)
- Возможность управления мощностью за счет регулировки уровня поступающего воздуха
- Простота монтажа и обслуживания
- Охладительный контур, который препятствует нагреву теплоносителя до температуры выше 110°С
- Наличие механического термореле
- Защита от конденсата