Твердотопливный котел Protherm Бобер 20 DLO

Котел Protherm Бобер 20DLO твердотопливный предназначен для обогрева помещений различного типа. Он работает на твердых видах топлива, обеспечивая высокую мощность при сгорании дров – до 18 кВт, и при сгорании угля – до 19 кВт. Чугунный корпус, которым оснащен теплообменник котла Protherm Бобер 20DLO, отличается высокой надежностью и способствует эффективной работе агрегата. За счет возможности контролировать наличие пламени и тягу в дымоходе обеспечивается безопасная эксплуатация устройства. Охладительный контур защищает агрегат от перегрева.

Преимущества