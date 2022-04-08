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Чугунный твердотопливный котел Viadrus U22 C-2
5.0
1
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Чугунный твердотопливный котел Viadrus U22 C-2
    Арт. X130502146
    5.0
    1
    Чугунный твердотопливный котел Viadrus U22 C-2

      Чугунный твердотопливный котел Viadrus U22 C-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X130502146
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Viadrus
      Пиролизный
      		Нет
      Горелка
      		нет
      Тип камеры сгорания
      		открытая
      Габариты, мм
      		974x520x560
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Твердотопливный котел Viadrus Hercules U22С-2 представляет собой простую и надежную систему для отопления жилых домов. Для его работы необходима естественная или принудительная циркуляция воды. Устанавливать данное устройство необходимо специалисту, который правильно подключит систему и выведет вытяжную трубу на противоположную сторону здания. Такая система прослужит длительное время, потому что она изготовлена из полностью безопасных и долговечных материалов.

         Преимущества

        • Долговечность теплообменника из чешского чугуна
        • Конструкция котла, проверенная годами
        • Возможность сжигания древесины повышенной влажности (20–25 %)
        • Низкие требования к дымовой тяге
        • Возможность естественного режима
        • Охлаждение решеток водой
        • Легкая установка котла благодаря резьбовым фланцам
        • Возможность переключения котла на газ или жидкое топливо