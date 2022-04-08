Чугунный твердотопливный котел Viadrus U22 C-2

Преимущества

Твердотопливный котел Viadrus Hercules U22С-2 представляет собой простую и надежную систему для отопления жилых домов. Для его работы необходима естественная или принудительная циркуляция воды. Устанавливать данное устройство необходимо специалисту, который правильно подключит систему и выведет вытяжную трубу на противоположную сторону здания. Такая система прослужит длительное время, потому что она изготовлена из полностью безопасных и долговечных материалов.