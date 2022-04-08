Чугунный твердотопливный котел Viadrus U22 C-2
Арт. X130502146
Характеристики
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Производитель
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Пиролизный
|Нет
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|открытая
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Габариты, мм
|974x520x560
- Твердотопливный котел Viadrus Hercules U22С-2 представляет собой простую и надежную систему для отопления жилых домов. Для его работы необходима естественная или принудительная циркуляция воды. Устанавливать данное устройство необходимо специалисту, который правильно подключит систему и выведет вытяжную трубу на противоположную сторону здания. Такая система прослужит длительное время, потому что она изготовлена из полностью безопасных и долговечных материалов.
Преимущества
- Долговечность теплообменника из чешского чугуна
- Конструкция котла, проверенная годами
- Возможность сжигания древесины повышенной влажности (20–25 %)
- Низкие требования к дымовой тяге
- Возможность естественного режима
- Охлаждение решеток водой
- Легкая установка котла благодаря резьбовым фланцам
- Возможность переключения котла на газ или жидкое топливо