Котел твердотопливный Viadrus U22/4D 20.0кВт
Арт. X13050282
Характеристики
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Производитель
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Пиролизный
|Нет
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Горелка
|нет
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Тип камеры сгорания
|нет
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Габариты, мм
|974x520x750
- Котел VIADRUS U22 – универсальный чугунный секционный котел, предназначенный для сжигания твердого топлива (кокс, каменный уголь, древесина).
Преимущества
- Большой срок службы чугунного теплообменника и всех остальных частей ввиду высокого качества использованных материалов
- Низкие требования к дымовой тяге
- КПД сжигания кокса и каменного угля 75-80%, КПД сжигания древесины 71-78%
- Несложное обслуживание и уход
- Возможность перестройки котла для сжигания твердого топлива на сжигание газового или жидкого топлива и наоборот