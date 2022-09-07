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Котел твердотопливный Viadrus U22/4D 20.0кВт
5.0
1
Найти аналог
Твердотопливные котлы
    Котел твердотопливный Viadrus U22/4D 20.0кВт
    Арт. X13050282
    5.0
    1
    Котел твердотопливный Viadrus U22/4D 20.0кВт

    Котел твердотопливный Viadrus U22/4D 20.0кВт

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X13050282
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Viadrus
    Пиролизный
    		Нет
    Горелка
    		нет
    Тип камеры сгорания
    		нет
    Габариты, мм
    		974x520x750
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Котел VIADRUS U22 – универсальный чугунный секционный котел, предназначенный для сжигания твердого топлива (кокс, каменный уголь, древесина).

      Преимущества

      • Большой срок службы чугунного теплообменника и всех остальных частей ввиду высокого качества использованных материалов
      • Низкие требования к дымовой тяге
      • КПД сжигания кокса и каменного угля 75-80%, КПД сжигания древесины 71-78%
      • Несложное обслуживание и уход
      • Возможность перестройки котла для сжигания твердого топлива на сжигание газового или жидкого топлива и наоборот