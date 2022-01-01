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Кожух евроадаптера панельного Сварог MIG IHJ0069 00000088657
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Адаптеры для газовых редукторов
    Кожух евроадаптера панельного Сварог MIG IHJ0069 00000088657
    Арт. X1311052794
    Кожух евроадаптера панельного Сварог MIG IHJ0069 00000088657

      Кожух евроадаптера панельного Сварог MIG IHJ0069 00000088657

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1311052794

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		пластик
      Вес, кг
      		0.06
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кожух евроадаптера панельного Сварог MIG IHJ0069 00000088657 — элемент панельного евроадаптера аппаратов MIG, фиксирующий его на корпусе полуавтомата. Материал— пластик.

        Преимущества

        • Служит для защиты от внешних механических повреждений унифицированного панельного евроадаптера, используемого для подключения сварочных полуавтоматов
        • Кожух изготовлен из прочного и в меру гибкого пластика
        • Сочетание эксплуатационных характеристик кожуха, а в частности прочности и гибкости обеспечивает оптимальный уровень защиты и быстроту ремонта или замены комплектующих
         