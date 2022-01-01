Кожух евроадаптера панельного Сварог MIG IHJ0069 00000088657
Арт. X1311052794
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|пластик
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Вес, кг
|0.06
- Кожух евроадаптера панельного Сварог MIG IHJ0069 00000088657 — элемент панельного евроадаптера аппаратов MIG, фиксирующий его на корпусе полуавтомата. Материал— пластик.
Преимущества
- Служит для защиты от внешних механических повреждений унифицированного панельного евроадаптера, используемого для подключения сварочных полуавтоматов
- Кожух изготовлен из прочного и в меру гибкого пластика
- Сочетание эксплуатационных характеристик кожуха, а в частности прочности и гибкости обеспечивает оптимальный уровень защиты и быстроту ремонта или замены комплектующих