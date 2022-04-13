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Защитный кожух для триммера Echo P021039921 (для головки SRM-22GES)
5.0
2
Найти аналог
Защитные кожухи
    Защитный кожух для триммера Echo P021039921 (для головки SRM-22GES)
    Арт. X1861250871
    5.0
    2
    Защитный кожух для триммера Echo P021039921 (для головки SRM-22GES)

      Защитный кожух для триммера Echo P021039921 (для головки SRM-22GES)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1861250871
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Тип аксессуара
      		защитный кожух
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кожух защитный в сборе SRM-22 GES для косильной головки Echo P021039921 подходит для триммеров Echo. Предназначен для предохранения от грязи и скошенной травы. Защищает саженцы от случайного скашивания.

        Преимущества

        • На кожухе имеется небольшой стальной нож, установленный для обрезки излишек размотавшейся лески
        • Может использоваться совместно с триммерными головками
        • Поставляется в комплекте с крепежными элементами