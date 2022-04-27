Козырек разборный усиленный 1000*550мм

Козырьки являются не только украшением вашего дома или офиса, но и надежной защитой от дождя, снега и града. Простота конструкции и небольшой вес позволяют произвести монтаж готового козырька самостоятельно, без использования специального инструмента. В комплектацию козырька входит инструкция и все необходимые элементы для монтажа. Защитные козырьки из поликарбоната пропускают через себя достаточно большое количество солнечного света. Матовые входные козырьки способны пропускать порядка 35% солнечных лучей. В свою очередь, прозрачные козырьки пропускают более 70% света, что позволяет избежать тени при монтаже козырьков над окнами.

Преимущества