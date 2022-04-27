Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Козырек разборный усиленный 1000*550мм
5.0
2
Найти аналог
Для кондиционеров
    Козырек разборный усиленный 1000*550мм
    Арт. X6994349
    5.0
    2

      Козырек разборный усиленный 1000*550мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6994349
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Тип комплектующего
      		козырек
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Козырьки являются не только украшением вашего дома или офиса, но и надежной защитой от дождя, снега и града. Простота конструкции и небольшой вес позволяют произвести монтаж готового козырька самостоятельно, без использования специального инструмента. В комплектацию козырька входит инструкция и все необходимые элементы для монтажа. Защитные козырьки из поликарбоната пропускают через себя достаточно большое количество солнечного света. Матовые входные козырьки способны пропускать порядка 35% солнечных лучей. В свою очередь, прозрачные козырьки пропускают более 70% света, что позволяет избежать тени при монтаже козырьков над окнами.

        Преимущества

        • Надежность

        • Длительный срок службы