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Козырек разборный усиленный 1100*625мм
5.0
2
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Козырек разборный усиленный 1100*625мм
Для кондиционеров
Козырек разборный усиленный 1100*625мм
Арт. X699432817
5.0
2
Козырек разборный усиленный 1100*625мм
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Нет в наличии
Арт. X699432817
5.0
2
Характеристики
Производитель
Тип комплектующего
козырек
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Защитный окрашенный козырек SINBO является элементом металлоконструкции, обеспечивающего защиту наружного блока кондиционера.
Преимущества
Надежность
Длительный срок службы
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы