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Торцевая головка Kraft KT 700386, 1/2'', 22 мм.
195 ₽
Головки торцевые удлиненные
    Торцевая головка Kraft KT 700386, 1/2'', 22 мм.
    Арт. О00000005977
    Торцевая головка Kraft KT 700386, 1/2'', 22 мм.

      Торцевая головка Kraft KT 700386, 1/2'', 22 мм.

      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000005977

      Характеристики

      Производитель
      		Kraft
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Размер головки, мм
      		22
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка KRAFT КТ 700386 торцевая 1/2'' DR глубокая 22мм предназначена для эффективного монтажа демонтажа болтовых соединений.

        Преимущества

        • Хром-ванадиевая сталь 50BV30
        • Специальное трехслойное покрытие и многократная полировка создают эффект «серебра»
        • Компенсатор напряжения
        • Фирменное тиснение, обеспечивающее идентификацию на протяжении всего срока службы