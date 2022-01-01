Торцевая головка Kraft KT 700387, 1/2'', 24 мм.
Арт. О00000005979
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Размер головки, мм
|24
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Размер посадки
|1/2 дюйма
- Торцевая головка Kraft KT 700387, 1/2'', 24 мм. предназначена для эффективного монтажа демонтажа болтовых соединений.
Преимущества
- Хром-ванадиевая сталь 50BV30
- Специальное трехслойное покрытие и многократная полировка создают эффект «серебра»
- Компенсатор напряжения
- Фирменное тиснение, обеспечивающее идентификацию на протяжении всего срока службы