Торцевая головка Kraft KT 700389, 1/2'', 30 мм.
Арт. О00000005981
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Размер головки, мм
|30
|
Размер посадки
|1/2 дюйма
- Головка KRAFT КТ 700389 торцевая 1/2'' DR глубокая 30мм предназначена для эффективного монтажа демонтажа болтовых соединений.
Преимущества
- Хром-ванадиевая сталь 50BV30
- Специальное трехслойное покрытие и многократная полировка создают эффект «серебра»
- Компенсатор напряжения
- Фирменное тиснение, обеспечивающее идентификацию на протяжении всего срока службы